全壘打大混戰 基襪倫敦賽成本季荒謬劇縮影

大聯盟史上首場在歐洲舉行的賽事週六在倫敦成功打響了第一砲。洋基與紅襪的這次「越洋東征」，除了充分展現理事長曼菲德（Rob Mansfred）拓展海外市場的決心外，首役17比13，比賽時間長達4小時42分的大混戰（差三分鐘就追平同樣由基襪在2006年締造的九局比賽最長時間紀錄）相信也讓不少英國人大開眼界。甚至可能留下錯誤印象，誤以為原來老美過去關起門來玩的棒球就是這麼一場投手好比發球機，得分如喝水般容易，時間跟大英帝國的光榮傳統——板球相比也沒少到哪去的球賽。

很多倫敦球迷第一次看棒球，就遇到1場打了快5小時的比賽，不知道會不會誤認為棒球得分就像橄欖球一樣快？ 美聯社 分享 facebook

事實上，這場比賽也可看作是大聯盟這個「魔幻」球季的最佳註腳。眾所周知，今年全壘打從球季第一天開始就「又」以破天荒的速度量產。之所以說又，是因為短短兩年前我們才剛經歷過另一次「破天荒」——2017年平均每場比賽以1.26支全壘打成為史上產量最豐富的一季——但與目前平均每場1.37支的「產能」相比，只能說完全是小巫見大巫。尤其首場倫敦大戰的主球場中外野只有387英呎，基襪又以全壘打砲火兇猛聞名——特別是正以連29場比賽轟出全壘打寫歷史的洋基打線。賽前許多人甚至認為這兩場比賽大有機會改寫單場兩隊或單隊全壘打的歷史紀錄。幸而首場比賽打者們「手下留情」，「區區」轟出六發全壘打而已。

倫敦體育場改裝的棒球場外野太淺，賽前就被洋基重砲賈吉認為會形成打擊大戰，但沒人想到比數會如此離譜！ 美聯社 分享 facebook

從另一個角度或許更能看出這一季全壘打暴增的荒謬程度——距今不過五年的2014年球季全大聯盟只有一隻球隊——金鶯隊單季全壘打支數破兩百（211支）。反觀今年照現有速度，光是平均每隊全壘打支數（221支）就將超越當年的金鶯，更有多達24隊有機會單季全壘打破兩百，暫居領先的雙城還可能以308支「粉碎」去年洋基剛締造的單季267發全壘打紀錄。而且別忘了，目前球季還未進入到天氣炎熱、全壘打產量最豐盛的七八月。

其實從球季頭一天就開始有不少媒體議論紛紛：今年的大聯盟用球似乎又更「彈」（juiced）了。這也難怪，畢竟當天以道奇隊單場8轟為首的15場比賽總共就出現多達48發全壘打寫下開幕賽新猷。一週後Baseball Prospectus網站專欄作家羅伯特．亞瑟（Robert Arthur）為文指出，雖然大聯盟官方跟製造用球的廠商羅林斯（Rawlings）為確保穩定性，長期追蹤多種用球的數據，但他們似乎忽略了一項嚴重影響飛行距離的數值——拉力（drag）。數據顯示拉力常數降低3%，全聯盟的全壘打數量就會暴增10%到15%。而根據亞瑟的計算，本季第一週的大聯盟用球平均拉力係數遠低於前一年。

洋基在倫敦的首戰與紅襪相互砲擊，連第九棒的賈納(右)也貢獻一支。 美聯社 分享 facebook

如果說當時的數據還只是小樣本，在球季過半、全壘打仍有增無減後，終於在上週就連曼菲德也不得不出面正式回應。結果這位手握最高權力，早在幾個月前就可運用官方大量資源查明甚至解決此問題的理事長姍姍來遲，給出一個不痛不癢的理由：全壘打之所以暴增，的確是因為拉力係數降低。而拉力係數之所以降低，並不是因為羅林斯改變了原料或製程，而是因為這一季的用球球心（由橡膠包覆的軟木塞）位置更穩定「居於正中」，導致球在飛行中更不易因重心偏離而晃動，進而減少了拉力。至於這個問題是否有待解決以及如何解決則隻字未提。換個說法，去年整季被擊出28發全壘打的巨投韋蘭德（Justin Verlander）之所以本季剛過半就被狂轟濫炸23發領先群雄，純粹只是因為廠商把球做得「太好太穩定」了，所以讓我們繼續看下去——真該有人把曼菲德的這段發言轉推給韋蘭德跟他那好為老公打抱不平的名模妻子厄普頓（Kate Upton）看才對。

全壘打異常增加，絕對是影響許多球員表現及身價、球隊決策，以至於整個聯盟大環境的重要變因。而大聯盟官方表現出來的態度卻是如此輕忽，就跟當年面對禁藥問題一樣一開始拒絕面對，之後又企圖一抹了之。但在運動科技日新月異、使用成本也越來越低的今天，紙包不住火，就連許多業餘人士也能檢驗出用球的異常。反過來說，以大聯盟官方掌握的豐富資源及權力，要讓提供用球的廠商在生產後使用打擊及投球機器實測飛行距離，事先知曉新一季用球的狀況及改善，又為何是如此困難？

洋基先發投手田中將大連第一局都投不完就失6分退場，可見戰況有多慘烈。 美聯社 分享 facebook

更重要的是，全壘打異常增加嚴重影響球迷對於球員以至整個棒球生態的觀感。相信不少球迷會認為：這一季的全壘打變得「廉價」了。大都會隊新人阿隆索（Pete Alonso）以28發全壘打追平了馬怪爾締造的七月前新人全壘打紀錄。這本該是一個令人激賞的成就，但在知道今年的用球確實較「彈」後，大家又該怎麼看待阿隆索的表現？別忘了馬怪爾創紀錄的那年平均一場比賽只出現1.06支全壘打。又或者我們應該再發明一項比照OPS+、ERA+的相對性數據——HR+——來比較不同年份的全壘打表現？

有人可能會認為全壘打以創紀錄的速度增加不一定是壞事，因為球迷「就愛這一味」。正如NBA近年來的三分浪潮、NFL四分衛傳球碼數也屢創新高一般，任何一種球的飛行距離似乎都像中國古兵器一樣「一寸長，一寸強」，總會令大多數球迷為之著迷。當年馬怪爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa）競逐全壘打紀錄的熱潮不就讓所有棒球迷如癡如醉？在禁藥醜聞纏身前，這兩人的壯舉更被視為是大聯盟走出1994年罷工後低潮的救世主。

紅襪先發投手波塞羅在上局上的表現其實比田中將大更慘，只投1人次就失6分退場，倫敦大戰光第一局結束兩隊就狂攻12分。 美聯社 分享 facebook

但全壘打就像任何美好的事物一樣，一旦過量不知節制，往往就不再是如此美好。這幾年的大聯盟觀眾人數也反應了此一現實，前年的進場人數不但沒有隨全壘打數刷新紀錄而推升，反倒出現小幅下降——少了48萬人。去年進場人數暴減300萬人後，本季也沒有因為全壘打暴增而有止跌回升——截至昨天為止已比上一季少了72萬多。

最近大聯盟頻頻出現觀眾被強襲球擊中嚴重受傷、連續三天有觀眾跳進球場熊抱球員等與球迷互動的負面消息。某種程度也反映出棒球這項「國家娛樂」（National Pastime）在觀看人口老化、青黃不接，且與NBA、NFL甚至是MLS（職業足球）漸漸無法競爭後，已無法適時應對球迷，更遑論吸引球迷的窘境。面對全壘打不正常暴增卻拿不出立場跟解決方法的聯盟官方如果不能及早正視此一問題，恐怕只會帶給球迷更多無能的負面觀感。