MLB／大谷吸引日遊客 橙縣安那罕沾光

2019-06-30 16:51 世界日報 編譯組／綜合報導



大谷翔平為安那罕帶來更多日本觀光客。 美聯社 分享 facebook

每當洛杉磯天使隊「二刀流」大谷翔平（Shohei Ohtani）在天使棒球場出賽，看台一定有近100名從日本專程而來的粉絲為他加油。別看他們人少，加油聲音可大了。更重要的是，他們象徵大谷翔平為天使棒球場所在的橙縣安那罕（Anaheim）四周商店帶來的商機，甚至迪士尼樂園，還有更遠的環球影城也跟著沾光。一位粉絲坦承，他發現去迪士尼樂園比看球更好玩。

大谷翔平說，只要他在等候打擊區就位，就可聽到日本同胞的加油聲。他說：「他們是來挺我的。不但在主場，客場也一樣。這對我很有幫助，使我信心大增。」

由於大谷翔平帶動日本人來南加州觀光風潮，日本旅行業者也夾在粉絲團中間。日本旅行社員工佐藤大輔（Daisuke Sato）說：「大家都是來看他。他們先去迪士尼樂園，然後看大谷翔平打球。」東京一家旅遊網站記者柴田敬一（Kei Shibata）說，他親自跟著大谷翔平跑，才能寫出第一手權威文章。他開玩笑說，自己下一篇貼文的標題將是「在安那罕除了看大谷翔平的必遊之地」。

佐藤大輔對此一題材很有心得，他來南加州除了看大谷翔平賽球，已經去過迪士尼樂園最新揭幕的「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars: Galaxy`s Edge）。他說：「棒極了。我並非星際大戰死忠粉絲，但這有如美夢成真。」難道這比看大谷翔平還過癮？他壓低嗓門說：「坦白說，確是如此。」

柴田敬一說，日本粉絲並非單純出於「同胞愛」而來捧場，而是因為大谷翔平是難得一見的二刀流。日本海外旅行協會（Japan Outbound Tourism Council）會長菊間潤吾（Jungo Kikuma）說，大谷翔平人長得這麼「古錐」，引起女粉絲追星，而現在日本旅遊業主要靠年輕女遊客。

天使隊總裁卡皮諾 (John Carpino)不願透露大谷翔平為天使隊增加多少營收，但據估計起碼是天使隊付給他54萬5000元的兩倍。卡皮諾表示，自從大谷翔平加盟，已有六家日本公司與天使隊簽下贊助合約，其中不乏六位數字金額。

上個球季由大谷翔平先發主投的五場比賽，來天使棒球場看球人數每場都增加11%。如以平均門票每張30.26元估算，天使隊門票收入因此增加近60萬元。這還沒算大谷翔平擔任指定打擊的比賽，以及餐飲、停車與紀念品收入。雖然楚奧特（Mike Trout）是天使隊招牌球員，但上個球季他的戰袍賣不過大谷翔平。

柯斯塔梅沙（Costa Mesa）南海岸廣場（South Coast Plaza）購物中心發言人唐寧（Debra Gunn Downing）說，大谷翔平為南海岸廣場帶來更多日本旅行團，這些旅行團的手冊擺明衝大谷翔平而來。她說：「我們已經感受到大谷翔平效應。」

安那罕酒廠（Anaheim Brewery）距天使棒球場只有四哩。女老闆傑洛瓦克（Barbara Gerovac）說，上個球季開始，她發現有品酒客人亮出日本護照作為年齡證明，才知道「大谷翔平旋風」已經掃來。對於只有11名員工的小酒廠而言，大谷翔平每次出賽帶來的300元左右進帳不無小補。

根據安那罕旅遊中心（Visit Anaheim）資料，上個球季安那罕日本觀光客達15萬7000人，比前兩年上升4%左右。當然並非每位日本觀光客都專程來看大谷翔平，不過美國旅遊協會（USTA）估計，現在日本觀光客有21%都想看職棒賽，南加州、紐約州、佛羅里達州尤其熱鬧。卡皮諾說，現在天使棒球場一定有會講日本話的員工恭候大駕。