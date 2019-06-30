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MLB／王維中眼帶「黑輪」投球 樂當運動家活棋

2019-06-30 14:27中央社 洛杉磯29日專電

運動家隊左投王維中（圖）28日賽前暖身時，被足球打中左眼周圍，帶著瘀青上場比賽。...
運動家隊左投王維中（圖）28日賽前暖身時，被足球打中左眼周圍，帶著瘀青上場比賽。 中央社
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台灣投手王維中帥氣的臉蛋近日掛彩，但不影響比賽，28日眼睛掛著一圈「黑輪」投球，完成球隊賦予的任務，目前是運動家牛棚的一枚活棋。

王維中是現役大聯盟選手，也是台灣棒球界「顏值」數一數二的球星。27日一群台灣球迷在天使球場為王維中加油，受訪時向記者說「王維中比大谷翔平還帥」。當天王維中投2.1局，三振大谷。

不過28日王維中再度上場，左眼明顯掛著一圈黑色瘀青。原來他賽前與隊友踢足球暖身，遭到隊上終結者崔南（BlakeTreinen）踢出的強勁來球打中墨鏡。

踢足球是球員常見的暖身娛樂，王維中說大家玩得很投入，每個人都把自己當成足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），可以去踢葡萄牙隊了。崔南與王維中置物櫃相鄰，事後還特地道歉。

昨天這起小意外沒有澆熄王維中的足球熱火，今天賽前照常與隊友開心踢足球，結果又被球打到後腦勺。講到這件事，王維中自己也笑了出來。

王維中27日繳出2.1局好投之後，28日本季首次在球隊領先的狀況下出賽，面對近況正好的史戴拉（Tommy La Stella），球速飆到93英里（150公里），一記角度刁鑽的卡特球讓他被迫出棒，打成外野飛球，幸運落地變成安打。

王維中本季在大聯盟剛好滿一個月，10場出賽大部分是在比數落後的時候上場。

28日情況不同，運動家當時7比1領先，王維中雖然擔任「一人左」，投完左打的史戴拉就下場，但他是接替投了6.2局的先發投手費爾斯（Mike Fiers），當時兩出局一壘有人，可見教練對他的信任日增。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）日前接受中央社記者提問，回應王維中可能轉先發的傳聞，認為現在還不是時機，王維中現在這個位子表現很稱職。

27歲的王維中這6年的職業生涯中，當過專職的先發投手，也很熟悉牛棚角色，走過傷勢考驗，也受過菜鳥直升大聯盟的震撼教育，心態正趨成熟，可說是運動家的一枚活棋。

「保持現在狀況，想辦法變得更好」，王維中說這是他的目標，不會因為一時短暫的表現，就急著去要求什麼位子，把每一次的任務順利完成最重要。

王維中分享現在的心態是「每一天都是新的開始」。他說每天到球場準備的時候，心頭上都會自然有一種無形的壓力，想著怎麼去面對這些大聯盟打者，「我要怎麼解決他們，用什麼樣的方式，每一次的狀況都不一樣」。

他說，投球的狀況每天不一樣，打者也是，所以每一次對決都不可以大意，因為「在這個層級，不管是不是明星球員，他都是一個大聯盟打者，每個打者都有一定的實力可以摧毀你」。

王維中大聯盟運動家

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