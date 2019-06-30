親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
中職30選秀
棒球
棒協賽事特報
溫網
綜合
路跑

18名罷飛空服員已有三人回來服勤 長榮航空證實了

運動筆記【國內田徑】全國排名夏季賽週一登場 賽程轉播看過來【焦點人物】走過顛峰與低潮 蛻變後的鐵人界安心亞- 柳怡卉
健行筆記羊稠森林步道.順訪五福宮拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」：聖母山莊、三角崙山一日行
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

MLB／觸身球砸普伊格 小熊投手還嗆：他笨不是秘密

2019-06-30 11:36聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅人外野手普伊格（Yasiel Puig）的火爆過節再添一樁，今天他遭小熊後援投手史卓普（Pedro Strop）觸身球擊中左腿，立刻走向投手丘叫囂，兩隊板凳清空，花了一段時間才重新恢復比賽秩序，史卓普賽後接受媒體訪問時直言，「他是個笨蛋，這不是秘密。」

小熊今天在客場6：0完封紅人，八局下握有五分領先時，史卓普在兩人出局、二壘有人時對決普伊格，球數已經來到零好三壞，史卓普下一球出手卻直接砸在普伊格左腿上，當時普伊格甚至還沒進入打擊準備，將球棒放在肩膀上。

挨了94哩速球後，普伊格邊罵邊走向投手丘，甩掉頭盔和球棒，小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）趕緊將他架開，兩隊也越來越多人聚集，阻擋普伊格和史卓普之間的火花繼續蔓延。

普伊格賽後表示，「他拿球丟我，我能做什麼？沒反應嗎？今天還是有上到一課，這次沒人為此受傷，我跟我隊友說，比起砸回去，贏下比賽比較重要。」

史卓普則解釋，自己本來就控不好伸卡球，不承認是故意觸身，還嗆辣回應，「我問他幹嘛碎碎念，你有機會直接過來，看想要在投手丘做什麼都隨便，結果卻只是在喊話，他是笨蛋已經不是個秘密，他蠢斃了，毫無疑問。」

主審未將兩人驅逐出場，只對兩隊提出警告，沒想到最後這場比賽被趕出場的竟是紅人教頭貝爾（David Bell），原因是九局下、兩人出局，紅人代打的拉薩（Jose Peraza）又遭到觸身球隊待，主審卻認為非故意，沒有驅逐投手馬普斯（Dillon Maples）和小熊總教練麥登（Joe Maddon），讓貝爾氣得上場理論，卻換來主審給他今年第六次的再見禮。

普伊格小熊

相關新聞

MLB／張育成替補吞K 大聯盟首安再等等

2019-06-30 08:56

MLB／倫敦戰成打擊馬拉松 洋基更勝紅襪一籌

2019-06-30 08:11

MLB／光芒開箱二刀流新秀 麥凱優質先發奪勝

2019-06-30 09:57

MLB／倫敦基襪戰 哈利梅根獲贈迷你版球衣球棒

2019-06-30 10:25

MLB／張育成登大聯盟就先發 3守備機會0失誤

2019-06-30 00:41

MLB／今日戰績表 張育成升大聯盟印地安人卻大敗給爐主

2019-06-29 13:50

MLB／王維中對決左打遭敲安 大谷翔平猛打賞

2019-06-29 13:28

MiLB／林子偉3A演出猛打賞 攻下1分打點

2019-06-29 13:15

MLB／柳賢振繳本季最慘一戰 防禦率暴漲還有1.83

2019-06-29 12:39

MLB／印人2號球衣剛空一周 張育成接棒穿上

2019-06-29 12:37

MLB／張育成大聯盟處女秀 3打數盡墨吞1K

2019-06-29 10:24

MLB／手指受傷曾不能彎 張育成拚回大聯盟門票

2019-06-29 10:11

MLB／28轟追平麥奎爾 阿隆索收全壘打大賽邀約

2019-06-29 09:22

MLB／張育成升大聯盟 教頭：希望幫我們贏幾場

2019-06-29 08:18

MLB／建議明星賽票選附數據 國民柯賓：我還得自己查

2019-06-29 08:15

MLB／倫敦賽先發 田中將大：登歷史舞台很光榮

2019-06-29 07:59

MLB／受邀全壘打大賽 洋基桑契斯：要問老婆

2019-06-29 07:12

MLB／張育成上大聯盟台第16人 為印地安人先發

2019-06-29 05:42

MLB／王維中賞大谷翔平揮空三振 總教練也說讚

2019-06-28 15:21

MiLB／曾仁和短期1A首度出賽傷退 胡智為連3場失分

2019-06-28 14:07

MLB／前一打席才開轟 王維中三振大谷翔平

2019-06-28 12:04

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯里森無預警宣佈退休 稱家人與信仰更重要

2019-06-29 12:39

日職／王柏融悶兩場終敲安 火腿仍輸軟銀吞5連敗

2019-06-29 16:24

NBA／勇士5年頂薪留KD 柯瑞將出席談判

2019-06-30 08:06

NBA／拄拐杖現身拍攝現場 外媒拍到湯普森擁抱詹皇

2019-06-29 13:22

NBA／康特批評威廉森無辜受累 藍道推特發言回應

2019-06-29 13:01

中職／「在位」最久的狀元 彭政閔樹立障礙

2019-06-29 15:33

NBA／不約而同前往日本 柯瑞、厄文換裝體驗東瀛文化

2019-06-29 13:45

NBA／沈默寡言是外界誤解？ 諾斯：雷納德很風趣多話

2019-06-29 15:23

NBA／外媒搶先披露 厄文簽約籃網好事將近

2019-06-30 09:39

NBA／決心離開黃蜂 傳華克預計加入綠衫軍

2019-06-30 09:42

NBA／米羅蒂奇重返歐洲賽場 投身西班牙豪門

2019-06-30 09:03

中職／開打前一年就有選秀會 但沒有選秀狀元

2019-06-29 14:39

日職／王柏融3支1 火腿遭軟銀逆轉吞5連敗

2019-06-29 16:35

NBA／與本田圭佑相見歡 林書豪：向他學到很多

2019-06-29 15:40

MLB／王維中對決左打遭敲安 大谷翔平猛打賞

2019-06-29 13:28

MLB／倫敦戰成打擊馬拉松 洋基更勝紅襪一籌

2019-06-30 08:11

中職／選秀狀元拿新人王 史上有3次紀錄

2019-06-29 16:28

中職／朱育賢雙響砲 22轟改寫半季紀錄

2019-06-29 20:12

MLB／柳賢振繳本季最慘一戰 防禦率暴漲還有1.83

2019-06-29 12:39

NBA／建議湖人考慮簽下羅素 魔術強森：他已做好準備

2019-06-29 13:10

NBA／安排與活塞會面 羅斯尋求2年合約

2019-06-30 11:20

中職／朱育賢猛打破紀錄 洪總稱他是怪物

2019-06-29 21:18

MLB／今日戰績表 張育成升大聯盟印地安人卻大敗給爐主

2019-06-29 13:50

伊斯特本網賽／詹家姊妹奪冠 溫網前完美熱身

2019-06-30 07:29

中職／「阿甘障礙」簽約金 選秀狀元繼續追

2019-06-29 17:07

中職／朱育賢半季22轟破紀錄 洪總：很可怕

2019-06-30 00:41

選秀特報／平鎮大砲劉基鴻 不會掉出前三順位

2019-06-30 00:41

日職／陽岱鋼先發5支1 敲回勝利打點

2019-06-29 20:56

中職／朱育賢半季21轟 改寫本土最多紀錄

2019-06-29 18:56

中職／朱育賢上半季砲火猛 全壘打及打點破紀錄

2019-06-29 20:56

NBA／安排與勇士談續約外 杜蘭特還將接洽其他3隊

2019-06-29 13:06

NBA／不只湖人有興趣 灰狼計畫會晤羅素

2019-06-30 11:08

MLB／印人2號球衣剛空一周 張育成接棒穿上

2019-06-29 12:37

兩岸棒球賽／台灣教練：北京球隊進步快

2019-06-30 00:41

美洲盃／展現世界頂尖實力 門神阿利松救了巴西

2019-06-29 16:23

羽球／李龍大求救美食 王齊麟推薦臭豆腐、豬血糕

2019-06-29 18:15

美洲盃／2:0擺平委內瑞拉 阿根廷闖準決賽

2019-06-29 16:19

MLB／張育成登大聯盟就先發 3守備機會0失誤

2019-06-30 00:41

女足世界盃／曾跟川普嗆上 美隊長2射贏法晉4

2019-06-30 00:41

女足世界盃／拉皮諾又建功 美國打敗法國晉級4強

2019-06-29 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top