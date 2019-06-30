MLB／觸身球砸普伊格 小熊投手還嗆：他笨不是秘密

2019-06-30 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅人外野手普伊格（Yasiel Puig）的火爆過節再添一樁，今天他遭小熊後援投手史卓普（Pedro Strop）觸身球擊中左腿，立刻走向投手丘叫囂，兩隊板凳清空，花了一段時間才重新恢復比賽秩序，史卓普賽後接受媒體訪問時直言，「他是個笨蛋，這不是秘密。」

小熊今天在客場6：0完封紅人，八局下握有五分領先時，史卓普在兩人出局、二壘有人時對決普伊格，球數已經來到零好三壞，史卓普下一球出手卻直接砸在普伊格左腿上，當時普伊格甚至還沒進入打擊準備，將球棒放在肩膀上。

挨了94哩速球後，普伊格邊罵邊走向投手丘，甩掉頭盔和球棒，小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）趕緊將他架開，兩隊也越來越多人聚集，阻擋普伊格和史卓普之間的火花繼續蔓延。

普伊格賽後表示，「他拿球丟我，我能做什麼？沒反應嗎？今天還是有上到一課，這次沒人為此受傷，我跟我隊友說，比起砸回去，贏下比賽比較重要。」

史卓普則解釋，自己本來就控不好伸卡球，不承認是故意觸身，還嗆辣回應，「我問他幹嘛碎碎念，你有機會直接過來，看想要在投手丘做什麼都隨便，結果卻只是在喊話，他是笨蛋已經不是個秘密，他蠢斃了，毫無疑問。」

主審未將兩人驅逐出場，只對兩隊提出警告，沒想到最後這場比賽被趕出場的竟是紅人教頭貝爾（David Bell），原因是九局下、兩人出局，紅人代打的拉薩（Jose Peraza）又遭到觸身球隊待，主審卻認為非故意，沒有驅逐投手馬普斯（Dillon Maples）和小熊總教練麥登（Joe Maddon），讓貝爾氣得上場理論，卻換來主審給他今年第六次的再見禮。