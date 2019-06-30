MLB／光芒開箱二刀流新秀 麥凱優質先發奪勝

2019-06-30 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



光芒正式將「二刀流」大物新秀麥凱（Brendan McKay）推上大聯盟，初登板就演出優質先發奪勝。 美聯社 分享 facebook

不讓天使的大谷翔平專美於前，光芒正式將「二刀流」大物新秀麥凱（Brendan McKay）推上大聯盟，今天登板處女秀，先發六局只被敲一支安打、無失分，終場光芒5：2擊敗遊騎兵，麥凱進帳大聯盟首勝。

23歲的麥凱初生之犢不畏虎，前五局全讓遊騎兵三上三下，完全比賽的可能性直到六局上、一人出局，才被桑塔納（Danny Santana）的安打破功，但麥凱終究度過這個半局一、二壘有人的危機，力保不失分、安全下莊。

總計麥凱投了81球，55球為好球，有一個保送和三次三振，防禦率維持完美的零；這位左投大物以16上16下展開大聯盟初登板，刷新光芒隊史紀錄，把2010年海力克森（Jeremy Hellickson）的10上10下拋在後頭。

捕手搭檔達諾德（Travis dArnaud）和教頭凱許（Kevin Cash）異口同聲，認為麥凱有大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）的影子；麥凱賽後被隊友拉進淋浴間慶祝，用啤酒、牛奶和運動飲料取代香檳浴，他笑說，「好冷，我只能緊閉雙眼。」

麥凱是2017年選秀光芒首輪第四順位挑中的新人，以700萬7500美元簽約金加盟，投打雙棲的他在小聯盟持續以「二刀流」發展，今年光芒球團調降他的出賽負荷，從一壘手轉換成指定打擊，最近升上3A打了15場比賽，有2成65打擊率、四轟和十分打點。

外界對麥凱的評價是投優於打，這賽季在2A的八場出賽，以三勝零敗、防禦率1.30和62K屠殺打者，五月底升上3A後更驚為天人，五場出賽收三勝零敗、防禦率1.08，讓光芒忍不住拉上大聯盟「開箱」，今天繳出令人滿意的處女秀後，下一場輪值預計將對洋基先發。