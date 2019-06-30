MLB／倫敦戰成打擊馬拉松 17：13洋基更勝一籌

2019-06-30 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大聯盟首度移師歐洲戰場，歷史性的「基襪大戰」用棒子演出難得一見的打擊秀，兩隊首局皆獲六分，後面也還各有另一個六分大局，終場洋基以17：13力克紅襪，這場打了4小時又42分鐘的比賽，只差三分鐘就可以追平最長九局的紀錄。

紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）只投0.1局就就被希克斯（Aaron Hicks）的兩分砲打退場，在這之前，他已經連續被敲三支二壘安打而丟掉四分；沒想到下個半局，田中將大也僅能為洋基先發0.2局，下場前讓查維斯（Michael Chavis）用三分砲一棒追平比數。

洋基三局上靠著賈納（Brett Gardner）的兩分彈重新拉開差距，也就此一路維持比數領先；四局上鑽石打線展開另一輪猛攻，在賈吉（Aaron Judge）幫忙挹注兩分打點全壘打下，該局洋基再度灌進六分。

勒梅休（DJ LeMahieu）和沃特（Luke Voit）雖然沒開轟，但兩人各敲四支安打，勒梅休更是包辦五分打點。

洋基攻勢到五局打完後熄火，紅襪接棒討回顏面，布萊德利（Jackie Bradley Jr.）六局下用陽春砲得到隊上的第七分，七局下由單場雙響的查維斯敲出三分砲展開反撲，這局他們有樣學樣，討回六分才罷休。

洋基和紅襪今天兩隊合繳30分，是「基襪大戰」史上第二高，僅次於2009年8月的31分，這也是大聯盟1989年以來首度，兩隊在一開賽都得到六分以上的大局。