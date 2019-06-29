親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

法國45.9°C熱地獄！歐洲「超級熱浪」破紀錄至少10死

工會幹部哽咽致歉誤判情勢 稱一心只想把大家安全帶回家

運動筆記【國內田徑】全國排名夏季賽週一登場 賽程轉播看過來【焦點人物】走過顛峰與低潮 蛻變後的鐵人界安心亞- 柳怡卉
健行筆記羊稠森林步道.順訪五福宮拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」：聖母山莊、三角崙山一日行
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

MiLB／林子偉3A演出猛打賞 攻下1分打點

2019-06-29 13:15中央社 台北29日綜合報導

林子偉。 路透
林子偉。 路透
分享
波士頓紅襪的林子偉今天在3A復健賽，擔任開路先鋒前3打席都敲出安打，演出猛打賞，包辦1分打點，終場紅襪3A也以7比5奪勝，林子偉賽後打擊率來到3成09。

紅襪3A對雙城3A的比賽，林子偉先發擔任開路先鋒，守二壘。第1局林子偉率先敲出安打上壘，不過接著隊友擊出雙殺打，但布倫茲（Bryce Brentz）隨後敲出2分全壘打，先馳得點。

第2局紅襪3A靠著2支安打形成一、二壘有人時，林子偉敲出安打，帶有1分打點，取得3比0領先。不過3局下雙城靠著托萊斯（Ronald Torreyes）敲陽春砲，及連3支安打追平比數。

第4局紅襪3A一壘有人時，林子偉再敲出安打，不過這局沒能得分；下個半局雙城3A的托萊斯轟出2分砲，取得5比3領先。

6局上紅襪3A利用2支二壘安打追回1分，不過林子偉吞下三振；第8局林子偉被換代打，紅襪3A靠著2支安打、1次暴投得1分追平，9局上沈德諾（Juan Centeno）擊出高飛犧牲打，加上對方暴投，攻下2分超前，終場紅襪3A就以7比5奪勝。

總計林子偉4打數敲出3支安打，演出猛打賞，包辦1分打點，賽後在3A打擊率升至3成09。

林子偉

相關新聞

MLB／手指受傷曾不能彎 張育成拚回大聯盟門票

2019-06-29 10:11

MLB／張育成大聯盟處女秀 3打數盡墨吞1K

2019-06-29 10:24

MLB／張育成升大聯盟 教頭：希望幫我們贏幾場

2019-06-29 08:18

MLB／受邀全壘打大賽 洋基桑契斯：要問老婆

2019-06-29 07:12

MLB／28轟追平麥奎爾 阿隆索收全壘打大賽邀約

2019-06-29 09:22

MLB／倫敦賽先發 田中將大：登歷史舞台很光榮

2019-06-29 07:59

MLB／印人2號球衣剛空一周 張育成接棒穿上

2019-06-29 12:37

MLB／今日戰績表 張育成升大聯盟印地安人卻大敗給爐主

2019-06-29 13:50

MLB／柳賢振繳本季最慘一戰 防禦率暴漲還有1.83

2019-06-29 12:39

MLB／建議明星賽票選附數據 國民柯賓：我還得自己查

2019-06-29 08:15

MLB／張育成上大聯盟台第16人 為印地安人先發

2019-06-29 05:42

MLB／王維中賞大谷翔平揮空三振 總教練也說讚

2019-06-28 15:21

MiLB／曾仁和短期1A首度出賽傷退 胡智為連3場失分

2019-06-28 14:07

MLB／今日戰績表 18局大戰19名投手光芒力克雙城

2019-06-28 12:55

MLB／前一打席才開轟 王維中三振大谷翔平

2019-06-28 12:04

MLB／9天內2場超級馬拉松 雙城嘆「別再來了」

2019-06-28 10:51

MLB／隊友受傷陳偉殷臨危登板 2球驚險搞定

2019-06-28 10:17

MLB／若大谷出戰全壘打大賽 楚奧特：他應會贏

2019-06-28 09:35

MLB／明星賽先發公布 國聯娃娃兵平均年齡僅25.8歲

2019-06-28 09:17

MLB／太久沒比賽 金布洛爾忘了要補位一壘

2019-06-28 08:05

MLB／球迷偷抱連三天上演 道奇老將籲加重懲處

2019-06-28 08:01

若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00

3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

2019-06-28 07:00

重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

2019-06-27 07:00

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞為何被人討厭？巴恩斯：他太過出色

2019-06-28 16:03

MLB／張育成上大聯盟台第16人 為印地安人先發

2019-06-29 05:42

NBA／與戴維斯撞背號 詹姆斯願讓出23號改6號

2019-06-28 10:00

日職／王柏融對軟銀3支0有1打點 火腿仍吞4連敗

2019-06-28 20:58

NBA／尋求千萬年薪合約 聯盟多隊有意簽貝佛利

2019-06-28 15:42

NBA／哈里斯炙手可熱 傳9支球隊有意爭取

2019-06-28 17:12

NBA／暴龍留不住球員說惹議 威廉斯：未有不敬的意思

2019-06-28 13:53

NBA／柯里森無預警宣佈退休 稱家人與信仰更重要

2019-06-29 12:39

NBA／為詹姆斯 魔術強森願為湖人招攬雷納德

2019-06-29 08:44

NBA／若未獲一級球星青睞 湖人備妥補強B計畫因應

2019-06-29 13:02

NBA／安排與勇士談續約外 杜蘭特還將接洽其他3隊

2019-06-29 13:06

NBA／傳火箭停止兜售 卡佩拉盼不再曇花一現

2019-06-29 10:02

NBA／湯普森不受傷勢影響 傳勇士仍將頂薪留人

2019-06-29 09:30

LLB少棒／又輸給南韓 中華隊無緣前進威廉波特

2019-06-28 15:32

MLB／王維中賞大谷翔平揮空三振 總教練也說讚

2019-06-28 15:21

日職／王柏融次打席敲一壘安 隊友全壘打助回壘得分

2019-06-29 14:23

日職／對決千賀滉大沒安打 王柏融1打點1得分

2019-06-28 21:18

NBA／雷納德將會面快艇 洛城粉絲急封「南加之王」

2019-06-28 12:44

NBA／預計揮棄後衛希爾 公鹿著眼釋放薪資空間

2019-06-29 10:05

中職／誰是龍狀元 牽動另4隊選秀補強

2019-06-28 23:52

MLB／受邀全壘打大賽 洋基桑契斯：要問老婆

2019-06-29 07:12

NBA／建議湖人考慮簽下羅素 魔術強森：他已做好準備

2019-06-29 13:10

MLB／張育成升大聯盟 教頭：希望幫我們贏幾場

2019-06-29 08:18

MLB／手指受傷曾不能彎 張育成拚回大聯盟門票

2019-06-29 10:11

MLB／張育成大聯盟處女秀 3打數盡墨吞1K

2019-06-29 10:24

從絕境中重生 布魯克林休賽大計

2019-06-29 02:54

NBA／拄拐杖現身拍攝現場 外媒拍到湯普森擁抱詹皇

2019-06-29 13:22

MLB／倫敦賽先發 田中將大：登歷史舞台很光榮

2019-06-29 07:59

NBA／康特批評威廉森無辜受累 藍道推特發言回應

2019-06-29 13:01

MLB／今日戰績表 張育成升大聯盟印地安人卻大敗給爐主

2019-06-29 13:50

MLB／28轟追平麥奎爾 阿隆索收全壘打大賽邀約

2019-06-29 09:22

美洲盃／戰委內瑞拉爭4強門票 阿根廷不敢輕視

2019-06-28 14:44

溫網／首輪對手出爐 謝淑薇將碰奧斯塔朋科

2019-06-28 21:09

日職／陳冠宇中繼0.1局無失分 羅德逆轉樂天

2019-06-28 21:29

NBA／僅有一次機會 聯盟擬推教練挑戰制度

2019-06-29 09:28

MLB／柳賢振繳本季最慘一戰 防禦率暴漲還有1.83

2019-06-29 12:39

賽事報名／痛風系美食嗑到爽 DADA RUN桃園場

2019-06-29 06:00

MLB／王維中對決左打遭敲安 大谷翔平猛打賞

2019-06-29 13:28

足球／趙榮瑞談職足 「不能只靠政府」

2019-06-28 23:40

兩岸棒球賽／化療半年 崇明李秉翰重回投手丘

2019-06-28 20:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top