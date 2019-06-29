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MLB／柳賢振繳本季最慘一戰 防禦率暴漲還有1.83

2019-06-29 12:39聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

柳賢振。 美聯社
柳賢振。 美聯社
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道奇南韓左投柳賢振今天前進洛磯庫爾斯球場，在這座「投手墳場」繳出本季最慘烈的一戰，先發4局狂失7分，挨了3發全壘打，防禦率從賽前的1.27暴漲為1.83，仍穩居大聯盟防禦率王；道奇終場以9：13輸球，柳賢振吞下第2敗。

本季投出鬼神般成績的柳賢振，今天也敗倒在庫爾斯球場的威力之下，首局就因亞瑞納多（Nolan Arenado）的兩分砲失血，第5局一個出局數都沒拿到就狂丟5分，包括法拉伊卡（Pat Valaika）和道爾（David Dahl ）各敲一發兩分全壘打，將「柳胖」提前打退場。

柳賢振近10場先發總計只有責失6分，這場比賽只撐4局就丟了7分，也讓他的防禦率瞬間暴漲，但1.83仍在大聯盟穩居領先，排名第二的勇士新秀索洛卡（Mike Soroka）為2.13。

庫爾斯球場到底對投手的殺傷力有多大？道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）就說：「在克羅拉多比賽，先發投手的唯一目標，就是投得比對方投手更好就好了。」洛磯先發投手森札泰拉（Antonio Senzatela）撐滿5局失5分（責失2分），已足夠等到勝投。

洛磯此役在第5局就灌進8分，但道奇也靠全壘打追分，曼西（Max Muncy）在第6局先敲三分砲，第8局再以安打送回1分，道奇一度追近到9：10，但8局下牛棚再度失血，最終仍讓出這場比賽勝利。

道奇柳賢振

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