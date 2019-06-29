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MLB／手指受傷曾不能彎 張育成拚回大聯盟門票

2019-06-29 10:11聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

今年春訓突然發生食指受傷意外的張育成，錯失挑戰大聯盟的機會，妻子在臉書分享一切都...
今年春訓突然發生食指受傷意外的張育成，錯失挑戰大聯盟的機會，妻子在臉書分享一切都不確定的心情。圖/取自張育成粉絲團臉書
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旅美第六個年頭，23歲的張育成今天終於登上印地安人大聯盟演出首秀，從去年就在3A等待機會的他好事多磨，今年初還受到手指傷勢拖累，他的妻子綾綾日前在臉書上分享身為球員另一半的心情點滴，揭露旅美棒球生涯的不容易。

儘管早被美媒認為和大聯盟只剩下一通電話的距離，張育成的這一步卻走得不容易，妻子在臉書寫下，去年秋季聯盟大爆發後，張育成想一口氣把握機會，決定不回台灣過年，早點回美國準備新賽季，並在春訓前得知印地安人有傷兵出現，滿心嚮往是「能站上大聯盟開幕賽的好時機」。

張育成提前回美展開打擊練習，每天早上六時起床，八時開始訓練，練完球再轉往健身房，整整兩周後，前進亞歷桑那春訓營報到，仍比大聯盟野手報到日還提早一周抵達。

正當一切看似順利，春訓才到一半，張育成的手指頭因揮棒傷到筋，妻子寫道，因為他很會流手汗，算有打擊手套的阻力還是太滑，一度痛到手指無法彎，之後便遭球隊下放。張育成沮喪之餘，依舊每天得認真復健、冰敷和吃藥，讓妻子相當心疼，「每當問起手指還好嗎？他總是說很好，沒事！」

綾綾在文末感嘆的寫著，「常常很多身邊的朋友家人甚至球迷朋友會說，育成什麼時候回來哥倫布? 有要去復健賽嗎？ 什麼時候復健完？什麼時候回台灣？會上去嗎？下一步是什麼？有什麼計畫？對我們來說這一切都是未知數。」

現在張育成與妻子終於盼到首登大聯盟的機會，排行老三的張育成，是張家五兄弟當中第一位站上最高殿堂的人，同在美職體系的大哥張進德，今年是效力巨人2A。

張育成與妻子。 圖/取自張育成粉絲團臉書
張育成與妻子。 圖/取自張育成粉絲團臉書
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張育成大聯盟印地安人

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