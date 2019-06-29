MLB／28轟追平麥奎爾 阿隆索收全壘打大賽邀約

2019-06-29 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



阿隆索。 路透 分享 facebook 全壘打大賽的邀請送達，大都會超級新秀阿隆索（Pete Alonso）的經紀人不必詢問客戶，就知道該向大離盟答覆「YES」，阿隆索說：「他們都知道我想參加。」

阿隆索今天在對勇士之戰第四局敲出本季第28轟，追平由麥奎爾（Mark McGwire）在1987年締造的7月1日前菜鳥最多轟紀錄，大都會這個月還有兩場比賽要打，阿隆索仍有機會繼續築高障礙。

追平紀錄之前，阿隆索今天在賽前先證實，他已經應允大聯盟的全壘打大賽邀約，「這是我一直很期待的事，我從小到大一直都是重砲打者，也一直希望有一天我能參加全壘打大賽，我很期待也盼望自己能夠獲選。」

阿隆索一心期待全壘打大賽，他的經紀人一接到詢問電話，就知道他的客戶會有什麼答案；阿隆索甚至已經挑好餵球投手，他的表弟摩根（Derek Morgan）為聖文德大學校隊二壘手，今天已在賽前打擊練習餵球給阿隆索，他們還打算接下來要模擬「全壘打大賽模式」，安排捕手蹲捕。