MLB／28轟追平麥奎爾 阿隆索收全壘打大賽邀約

阿隆索。 路透 分享 facebook 全壘打大賽的邀請送達,大都會超級新秀阿隆索(Pete Alonso)的經紀人不必詢問客戶,就知道該向大離盟答覆「YES」,阿隆索說:「他們都知道我想參加。」

阿隆索今天在對勇士之戰第四局敲出本季第28轟,追平由麥奎爾(Mark McGwire)在1987年締造的7月1日前菜鳥最多轟紀錄,大都會這個月還有兩場比賽要打,阿隆索仍有機會繼續築高障礙。

追平紀錄之前,阿隆索今天在賽前先證實,他已經應允大聯盟的全壘打大賽邀約,「這是我一直很期待的事,我從小到大一直都是重砲打者,也一直希望有一天我能參加全壘打大賽,我很期待也盼望自己能夠獲選。」

阿隆索一心期待全壘打大賽,他的經紀人一接到詢問電話,就知道他的客戶會有什麼答案;阿隆索甚至已經挑好餵球投手,他的表弟摩根(Derek Morgan)為聖文德大學校隊二壘手,今天已在賽前打擊練習餵球給阿隆索,他們還打算接下來要模擬「全壘打大賽模式」,安排捕手蹲捕。

Pete Alonso's 28th home run ties Mark McGwire for the most HRs by a rookie before July 1 in MLB history 💪



(via @Mets)pic.twitter.com/rK24jUrCqJ