MLB／張育成升大聯盟 印人教頭：希望他幫我們贏幾場

2019-06-29 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



23歲的張育成今天被印地安人叫上大聯盟，成為台灣第16位大聯盟球員，在接受大聯盟官網記者的訪問時，他說，「我現在非常興奮，我準備好打球了。」

印地安人今年大量起用新血，張育成已經是他們今年第七位叫上來的菜鳥；由於手指傷勢影響，張育成錯過大聯盟開季的機會，還在小聯盟休養超過兩個月，今年3A只打21場，不過自6月19日傷癒復出後，六場出賽3成20打擊率、兩轟、九分打點，

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）發表他對張育成的看法，「他在春訓時候發生食指受傷，當球季開始後他試著比賽，但傷勢的確影響到他，這從他先前的數據就看得出來，不過他們說自從張育成傷後回歸，看起來像是不同人，不是那個食指壞掉的張育成。」

張育成是在2013年以50萬美元簽約金加入印地安人，今年是旅美第六年，他表示，自己是在昨天接獲消息，必須趕到金鶯主場和球隊會合，也在第一時間趕緊聯絡妻子，到場欣賞大聯盟處女秀。

今年大聯盟官網將張育成名列印地安人農場第11號新秀，游擊出身的他，這幾年在球團策略下增加內野功能性，也能防守二壘與三壘 。

由於內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）請育嬰假，和金鶯的周末三連戰可能都缺席，張育成有望得到不少出賽空間，法蘭柯納說，「希望他可以幫我們贏個一、兩場，這會是他很寶貴的經驗，下一次他再升上來就不會那麼菜，知道自己能做什麼和要去哪裡。」