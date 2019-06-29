MLB／建議明星賽票選附數據 國民柯賓：我還得查…

2019-06-29 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟昨天公布由球迷票選決定的明星賽先發名單，替補陣容則由球員投票產生，今年從紙本投票改為線上投票，為球員省事不少，但國民投手柯賓（Patrick Corbin）還想建議大聯盟，「如果他們可以附上球員數據會更好，不然我還得自己上網查。」

今日美國向幾名球員了解他們的投票意向，球員們各有所好，像是將扛起國聯先發一壘手的勇士隊弗里曼（Freddie Freeman）就說：「我最喜歡的球員是瑞登（Anthony Rendon），但他卻從來不曾在明星賽亮相，那讓我很震驚。」

弗里曼表示，「我一定會投給瑞登，因為他值得進入明星賽，自從他進入大聯盟後，他年復一年繳出三成打擊率、20到25支全壘打，也有出色的守備，他的身手全能，我認為他值得成為明星球員。」

金鶯曼西尼（Trey Mancini）也已鎖定好他的頭號人選，「就是麥肯（James McCann），他今年在白襪真的打得很好，但卻沒有很多人知道。」教士荷斯莫（Eric Hosmer）想將票投給昔日皇家隊友、目前效力釀酒人的穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），「他在這幾年來已經充分證明自己了。」

部分還無法給出答案的球員，都表示要上網確認數據，國民投手杜利托（Sean Doolittle）直言球迷票選形成人氣之爭，但他希望球員票選可以選出值得入選的球員，「我還沒查過數據，我得先做這件事才能投票，因為我認為我們有責任選出最應該入選明星賽的那個人。」

柯賓說得更是直接，「我覺得球迷投票很蠢，這讓多數應該入選的球員都受到傷害，在上半季表現出色的球員才是應該進入明星賽的人。」