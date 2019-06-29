MLB／扛倫敦賽先發 田中將大：登歷史舞台很光榮

2019-06-29 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基與紅襪的世仇大戰跨海搬到英國倫敦上演，日籍投手田中將大為洋基扛起首戰先發任務，他直呼榮耀，「能在這裡出賽，為大聯盟在歷史性的舞台上投球，我感到很光榮。」

兩隊今天前進倫敦球場練兵，這座球場在2012年作為倫敦奧運的主場館，目前以英超球隊西漢姆聯的主場服役中，這次為了大聯盟海外賽，暫時換裝成為人工草皮棒球場，令球員耳目一新。

身為曼聯球迷的沙巴西亞（CC Sabathia），就很興奮可以踏進英超球隊主場，「能在這裡看到我們的比賽，這感覺很酷，能在這裡投球一定會很有趣，我想明天觀眾的聲音也會很大吧！」

球員們練打後認證這裡應是「打者天堂」，中外野全壘打牆距離僅385呎，賈吉（Aaron Judge）就說：「中外野距離385呎，我知道我們將在這裡玩得很開心，希望我們能多敲幾支全壘打。」中外野手希克斯（Aaron Hicks）的感受可能更直接，他說：「感覺我應該會一直在警戒區裡守備吧！」

難得來到倫敦出賽，兩隊球員當然也沒錯過觀覽城市風光的機會，首戰先發投手田中將大和波瑟羅（Rick Porcello）都趁著開賽前放鬆一下。

田中將大表示，「我還沒去過太多地方，但光是透過車窗看看外面的景色，看看這座城市的樣貌，感覺就很新鮮。」波瑟羅則已去了肯頓市集（Camden Market）、皮卡迪利圓環（Piccadilly Circus）等地，「跳上計程車，到處走走，享受與體驗這裡的文化。」