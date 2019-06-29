MLB／受邀全壘打大賽 洋基桑契斯：要問老婆意見

2019-06-29 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）證實他已經收到全壘打大賽的邀請函，但是否參賽還沒有定案，「在做出決定之前，我還要先問問我老婆。」桑契斯最大的顧慮在於去年曾受過傷的肩膀。

大聯盟昨天公布明星賽先發名單，桑契斯在美聯捕手上榜，人正在英國倫敦備戰與紅襪系列賽的他，也在今天證實已經收到來自大聯盟的邀請，詢問他是否有意願投入全壘打大賽。

「我有在考慮，但還沒和我老婆及經紀人談過這件事，我現在還沒有明確答案。」桑契斯很懂聽老婆的話有多重要，他表示，做出決定之前，將會先諮詢老婆的意見，「參加全壘打大賽是我希望去做的事情之一，但我去年肩膀曾經受傷，所以在做出決定之前，有很多需要考慮的事。」

桑契斯不乏參賽動機，像是他今年年薪僅66萬9800美元，而全壘打大賽贏家就能帶回100萬美元獎金，若能抱回冠軍，對他的荷包幫助很大。