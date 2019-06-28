MLB／王維中賞大谷翔平揮空三振 總教練也說讚

2019-06-28 15:21 中央社 洛杉磯27日專電



王維中。 美聯社 分享 facebook 效力美國職棒大聯盟奧克蘭運動家的台灣左投王維中今天客場出戰洛杉磯天使，繳出2.1局的好投，連本場敲全壘打的大谷翔平也沒輒，揮空三振。

王維中的表現賽後獲得總教練肯定。運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）接受中央社記者訪問時，說了不只一次「他投得很好」。

梅爾文說：「維中今天投得很好，他在兩人出局、壘上有人的情況上場，能拉長局數，用滑球、變速球解決右打者，整個很有效率。」

日前美媒消息指出，王維中有機會轉先發，梅爾文回應：「我們此刻不會這麼想，目前的角色他表現很稱職，可能經過一段時間的累積，再來考慮這件事。」

王維中在3局下1比7落後的情況上場。當時天使一輪猛攻，單局灌進5分，逼得先發投手安德森（TannerAnderson）提前退場。

當時2人出局、一壘有人，王維中一球未投，就把一壘上的瑞吉福（Luis Rengifo）牽制出局，化解天使這局的猛攻。王維中賽後表示，當時是靠捕手指示，「球隊配合得很好」。

王維中第4局、第5局續投，除了4局一開頭被9棒魯克洛伊（Jonathan Lucroy）敲一壘安打外，連續解決6名打者，包括天使一哥楚勞特（Mike Trout）、三振大谷翔平，賞給對手連3個打席三振。

主場人氣王大谷翔平第3局敲出兩分砲，本季第10支全壘打，同一局第2次上場打擊時，遇到王維中，外角滑球揮空三振。

王維中5日遭遇大谷，三振對方，這次「台日對決」再賞老K，王維中說：「其實沒有想太多，心裡知道會對上他，但沒有太多的想法，我是按照捕手的指示投球，他要的跟我想的都一致。」

王維中最快球速達150公里，但他說沒有刻意催球速：「只有最後一顆到150公里。」問他怎麼知道，他回答「因為我下場的時候，回頭看了計分板」。

王維中投球模式主要是運用變速球、滑球、卡特球交替使用，混淆打者，「因為投短局數，所有武器全部都要拿出來」。

天使主場超過4萬名觀眾裡，幾個來自台灣的球迷在看台上大喊王維中加油。來自中壢的黃玟霓身上帶著Lamigo桃猿的大毛巾，與家人王惠玲等人一起觀賞美國職棒大聯盟。

黃玟霓連3天來天使球場看比賽，沒想到能看到王維中上場，又驚又喜。

她說：「在台灣就很愛去桃園球場，這次特別來看大聯盟，我們很支持王維中的哥哥王躍霖，維中除了球技一流，顏值更是台灣數一數二，完全不輸大谷翔平。」

而球迷的加油聲，王維中聽到了。運動家今晚3比8不敵天使，主場4萬球迷歡呼離場，賽後運動家休息室一片安靜。王維中向中央社記者說，在吵雜的主場球迷加油聲中，他有聽到台灣球迷的打氣。