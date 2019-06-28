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MLB／若大谷出戰全壘打大賽 楚奧特：他應會贏

2019-06-28 09:35聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透
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想在全壘打大賽看到楚奧特（Mike Trout）的球迷，今年又要再次失望了，他證實自己今年一樣婉拒了邀約，還順帶「做球」給隊友大谷翔平，大膽預言如果大谷可以參賽的話，「我想他應該會贏。」

楚奧特連續七年在明星賽先發名單上榜，今天也被問到參加全壘打大賽的意願，而他對此依舊興趣缺缺，「每一年，大聯盟每一年都問我要不要參加。」楚奧特表示，「或許有那麼一年，我會告訴自己，嘿，就去做吧！但我顯然還是喜歡當觀眾，就是這樣囉。」

楚奧特表示，自己從小就愛看全壘打大賽，「我覺得那很酷，但僅止於此，我確實從來沒想過要參加。」他也老實指出無意參加的原因之一，「那會是漫長的夜晚，以及數不清的揮棒。」

儘管自己無意參加全壘打大賽，楚奧特卻跳出來「推坑」隊友，大谷翔平曾表態有意願參加全壘打大賽，但尚未收到邀約，也要視球團是否點頭放行；楚奧特對此表示，如果大谷翔平參戰，「我認為他有可能會贏，因為他是全大聯盟最有力量的打者之一。」

楚奧特也明白想看到球團放行大谷參賽並不容易，「我確信他想參加，我也希望他去，但我不知道我們的防護員是否會喜歡這個想法，他才剛進行完TJ手術，參加全壘打大賽是否會影響他的揮擊？影響他的手臂？可能不會吧！但我們需要他回到投手丘上，投出105哩球速。」

楚奧特大谷翔平
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