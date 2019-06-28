MLB／明星賽先發公布 國聯娃娃兵平均年齡僅25.8歲

2019-06-28 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大聯盟今天公布2019年明星賽先發名單，天使當家球星楚奧特（Mike Trout）在28小時票選時間內收穫近百萬票，成為今年的人氣王；小熊內野手貝茲（Javier Baez）在國聯游擊上榜，成為史上第一位連兩年在明星賽分別登上先發二壘和游擊的球員。

今年明星賽由印地安人作東，大聯盟今天公布由球迷票選出來的先發名單，楚奧特拿下最多的99萬3857票，國聯票數最多的球員則是釀酒人葉力奇（Christian Yelich）的93萬577票。

所有守備位置中，以國聯一壘手競爭最激烈，勇士弗里曼（Freddie Freeman）以58萬3712票驚險擊敗海盜貝爾（Josh Bell）的56萬7143票，得票率差距僅1.1%。

相較去年國聯MVP葉力奇在國聯外野高票上榜，去年美聯MVP、紅襪貝茲（Mookie Betts）卻未獲球迷青睞，他的35萬4318票僅在美聯外野排名第五，不敵楚奧特和同樣來自太空人的史布林格（George Springer）和布蘭特利（Michael Brantley），甚至本季因傷出賽有限的洋基賈吉（Aaron Judge），票數都還領先貝茲。

國聯先發名單由年輕好手當道，29歲的弗里曼已是陣中年紀最長的球員，加上21歲亞古納（Ronald Acuña Jr.）和23歲貝林格（Cody Bellinger）拉低平均，目前先發名單平均年齡僅25.8歲，先發指定打擊獎落誰家，將攸關能否挑戰1967年國聯和2017年美聯共同保持的26歲最年輕先發陣容紀錄。

將掌國聯兵符的道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）讚嘆這批「娃娃兵」，他說：「我從來沒在比賽中看過這麼多年輕潛力好手，這場比賽會有很多有趣的球員可看，他們同時兼具天賦與個性。」