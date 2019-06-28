MLB／球迷偷抱連三天上演 道奇老將籲加重懲處

2019-06-28 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



女球迷在比賽衝進場，要抱貝林格。 美聯社 分享 facebook 衝進球場偷抱球員，簡直快變成了道奇比賽的全民運動，老將透納（Justin Turner）忍不住發聲勸戒球迷，「事情變得越來越滑稽，這一點都不安全。」呼籲官方制定更嚴厲的懲罰辦法，才能嚇阻這些一再蓄意闖關的球迷。

道奇的比賽本周連續三天出現球迷衝進場內的亂象，周一和周二的「受害者」都是長相帥氣的貝林格（Cody Bellinger），兩位年輕女球迷衝進場內後，直接朝著他的方向而去，目的達成後談到即將面臨的懲處，還直呼「值得」。周三貝林格休兵一天，仍有一位少年在結束比賽的瞬間跳進球場，在撲向三位外野手前，先一步遭球場保全攔下。

球迷違規行為一再發生，透納對此難以理解，「事情變得越來越滑稽，這並不安全，而且跑進場內的球迷年紀越來越小，他們可能不會因此受到太大懲罰，而使得這類事情頻繁發生，官方該想想辦法擬定夠重的懲處，才能阻止球迷繼續跑到場內。」

報導指出，第一天撲向貝林格索取合照的女球迷，並未受到任何懲罰；第二天有樣學樣的18歲女球迷，以影片紀錄下自己的違規全程，並將影片貼上網，她因失序行為遭到警方逮捕，且響尾蛇切斯球場對她祭出無限期終身禁賽。

球迷亂闖事件首度發生時，球員還能一笑置之，連續三天上演可就一點都不好玩了，透納說：「某些事情必須要做，把孩子好好留在觀眾席上，也確保球員的安全。」