MLB／球迷偷抱連三天上演 道奇老將籲加重懲處

女球迷在比賽衝進場,要抱貝林格。 美聯社 分享 facebook 衝進球場偷抱球員,簡直快變成了道奇比賽的全民運動,老將透納(Justin Turner)忍不住發聲勸戒球迷,「事情變得越來越滑稽,這一點都不安全。」呼籲官方制定更嚴厲的懲罰辦法,才能嚇阻這些一再蓄意闖關的球迷。

道奇的比賽本周連續三天出現球迷衝進場內的亂象,周一和周二的「受害者」都是長相帥氣的貝林格(Cody Bellinger),兩位年輕女球迷衝進場內後,直接朝著他的方向而去,目的達成後談到即將面臨的懲處,還直呼「值得」。周三貝林格休兵一天,仍有一位少年在結束比賽的瞬間跳進球場,在撲向三位外野手前,先一步遭球場保全攔下。

球迷違規行為一再發生,透納對此難以理解,「事情變得越來越滑稽,這並不安全,而且跑進場內的球迷年紀越來越小,他們可能不會因此受到太大懲罰,而使得這類事情頻繁發生,官方該想想辦法擬定夠重的懲處,才能阻止球迷繼續跑到場內。」

報導指出,第一天撲向貝林格索取合照的女球迷,並未受到任何懲罰;第二天有樣學樣的18歲女球迷,以影片紀錄下自己的違規全程,並將影片貼上網,她因失序行為遭到警方逮捕,且響尾蛇切斯球場對她祭出無限期終身禁賽。

球迷亂闖事件首度發生時,球員還能一笑置之,連續三天上演可就一點都不好玩了,透納說:「某些事情必須要做,把孩子好好留在觀眾席上,也確保球員的安全。」

Second straight game a fan ran on the field towards Cody Bellinger



(via @winnnforvinnn) pic.twitter.com/RCGaJjULKy