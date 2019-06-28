3大最新趨勢影響 大聯盟牛棚急速崩壞

大聯盟近年來的一大流行就是牛棚當道，越來越多球隊早早就把先發投手換下場，讓中繼投手接手，避免讓先發投手面對對方打線第三次，也使得牛棚使用量連續兩年創新高（從2017年的16469.2局到2018年的17415.1局，而今年按照現在的頻率，將會以17692局連三年刷新紀錄）。但今年各隊赫然發現比賽後段的投手調度越來越辛苦，牛棚的崩壞成了當今大聯盟各隊的共通苦惱。

在今年之前，歷史上只有2010年，95敗的皇家隊曾經單季用過20位中繼投手，不過這個球季至今，已經有金鶯、水手、小熊、大都會、費城人、釀酒人、遊騎兵和海盜隊（包括使用先發投手和野手客串）使用20人以上來中繼投球，但上述八隊中只有小熊的牛棚自責分率在4以下，而金鶯隊的牛棚自責分率卻是慘不忍睹的6.13。

金鶯牛棚雖然來來去去用了一卡車的人，但不管老將新秀幾乎全數被打爆，有時還要叫野手來支援一下。 美聯社 分享 facebook

先發投手的投球局數近年來逐漸減少，2019年目前平均每次先發不到5.1局左右，是史上最少的（二十五年前每次先發平均吃的局數超過六局），用球量從九年前的97球降至今年的88球。先發投手的局數少，表示牛棚的使用量就增加，今年平均每場比賽要投3.62局，也造成牛棚的自責分率成為20年最高的4.48。紅襪隊的棒球總裁鄧布洛斯基（Dave Dombrowski）就說：「先發貢獻的局數越少，造成你更依賴中繼，也使得某些中繼投手投壞的機率增加，而有時你太靠這些投手，使用量太高，他們隔年無法回復水準的機率也更高。」

根據運動畫刊資深作家維度奇（Tom Verducci）的研究，自從大聯盟在1969年將投手丘高度下降之後，連續49年先發投手的自責分率都高於中繼投手，直到今年。依據美國時間6月26號Fangraphs的資料，今年牛棚的團體自責分率為4.48，先發則為4.45，是50年來第一次牛棚自責分率高於先發的。就在三年之前，牛棚的自責分率幾乎比先發投手低半分（3.93比4.34）。

今年大聯盟的牛棚自責分率是69年第二高的一年，只比類固醇年代的2000年略好，也是史上第八糟糕的，而且隨著負擔增加，自責分率也節節攀升，從四月份的4.37，到五月份的4.45，到六月份的4.72，是自1950年後六月份最高的牛棚自責分率。

天下沒有操不壞的牛棚！強者如印地安人王牌終結者漢德也會有無法解決半個人次就失掉5分的慘劇，對手還是實力不佳的皇家！ 美聯社 分享 facebook

勇士隊強打弗里曼就說：「你這樣解讀，如果你每晚都得要用四到五名中繼投手，其中一個人當晚投不好的機會是多少？很可能對吧，而且你一場就要用四到五個牛棚，還要考慮耗損率。對打者來說，我們的心態就是：準備打牛棚吧。」

在最近的兩個冬天，大聯盟共有26位中繼自由球員拿到850萬美金以上的大合約，而維度奇認為中間起碼有19人是糟糕的投資，像是費城人隊的羅伯森和杭特、紅雀的米勒和格瑞格森、大都會的法米利亞、道奇的凱利、天使的艾倫、小熊的莫洛、洛磯的麥基、蕭恩和戴維斯。這些人中有七個人今年曾經進過，或現在仍在傷兵名單中。勇士總教練史尼克就說：「我覺得你看當今很多菁英級的中繼投手手臂都被操壞了。」的確一個球季中要投50到70局，每次都要用極力催球速，還要投強力滑球，加上牛棚的暖身量，手臂的負荷量相當可觀。

凱利去年在世界大賽出賽5場中繼6局全無失分，道奇特地花了3年2500萬美元把他從紅襪挖了過來，結果他現在投得掙扎無比，防禦率高達6.15。 美聯社 分享 facebook

維度奇認為有三項因素造成今年牛棚的崩盤：

1.開局投手的使用

光芒隊從去年開啟這項實驗，今年已經被許多隊廣為接納，兩年前大聯盟只有133場比賽先發投手投不到兩局，今年預計將有269場這樣的比賽。這種用法的確有效降低了第一局的自責分率（大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！），但也因為增加牛棚日的次數，當先發投手狀況不好時，意料之外的牛棚日也造成過多的使用量。

2.換更多投手

去年大聯盟總教練們起碼上投手丘換五次救援投手的機率，比起前一年上升了28%，今年雖然略有下降，但是比起類固醇年代的五年間（1996年到2000年）都高，還是一個字：操。

即使是像馬林魚這樣戰績已經很差的爛隊，總教練馬丁利還是要勤快地上場換投手，要不然常常會出現一發不可收拾的局面，例如一局掉7分變成兩局掉10分。 美聯社 分享 facebook

3.更多全壘打

洋基隊今天延續連續敲全壘打的場次到29場，而今年大聯盟按照這種速度下去，可望打破去年球季的史上單季最多全壘打紀錄。現在牛棚投手不見得被打更多安打，今年他們的被打擊率是2成47，比起前四季來說只略為上升（2015至18年的數字都在2成45到2成46間），但是長打率可就可觀了：

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1930年是史上最神秘的打擊之年，而1999和2000年則是類固醇年代的高峰，今年中繼投手的被長打率居然能夠和這些年度並列。六月份牛棚被打的全壘打數，正朝向史上單季最高的數字邁進，將會超越，嗯，今年四月份的紀錄。而五月呢，是史上第三多。

全大聯盟最糟糕的牛棚屬於國民隊，他們第八局的自責分率7.70是史上最高，而老虎隊的八局自責分率7.00則排第五；自責分率第二糟的金鶯隊第九局自責分率7.71為歷史第二，洛磯隊的6.75則可以排到第六。

維度奇的結論是，今年除了是全壘打之年以外，也是牛棚崩壞之年。當大聯盟的數據分析單位在幕後操控總教練的中繼調度時，也得趕快找到對應之道。