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若普荷斯沒離開聖路易 紅雀悲情歷史會否改寫？

2019-06-28 07:00Dennis

聖路易民眾對於棒球熱愛絕對不輸地球上任何一個地方，如果一個來訪球隊的球員在布希球場(Busch Stadium)擊出全壘打後，並能令這裡球迷情不自禁起立喝采，相信只有普荷斯(Albert Pujols)一人才能辦到。

紅雀迷仍舊是這位過去招牌人物念念不忘，每當普荷斯站上打擊區，地主球迷依舊是忘情為...
紅雀迷仍舊是這位過去招牌人物念念不忘，每當普荷斯站上打擊區，地主球迷依舊是忘情為他加油喝采。 路透
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在睽違八年後再度踏上布希球場打擊區，普荷斯心中肯定是五味雜陳，感觸良多，因為普荷斯神獸傳說就是在這裡展開序幕。但是普荷斯作夢也沒有想到，離開紅雀後，經過了8個寒暑，紅雀迷仍對這位過去招牌人物念念不忘，每當他站上打擊區，依舊是忘情為他加油喝采，彷彿他從來沒有離開過，只因他們打從心裡希望當初普荷斯從未選擇離開聖路易。

只可惜普荷斯當下身穿雖是件紅色戰袍，但是胸口上繡著大字，已經不是「St. Louis」而是「ANGELS」，上周天使與紅雀系列戰，很有可能是普荷斯最後一次站上布希球場打擊區，但話說回來，如果當初普荷斯沒有琵琶別抱，紅雀歷史是否將會改寫，令許多人耐人尋味。

紅雀最後一次嚐到世界大賽冠軍滋味必須追溯至2011球季，恰好是普荷斯待在聖路易最後一季，在普荷斯離開後四年之間，紅雀雖然都能夠闖進季後賽，但是都無法贏得球季最後一場比賽，導致紅雀錯過了一次建立起偉大王朝大好時機。如今紅雀已連續四年與季後賽無緣，然而在國聯中區群雄並起年代，紅雀想要一嚐季後賽滋味，可說是難上加難。

紅雀最後一次嚐到世界大賽冠軍滋味必須追溯至2011球季，恰好是普荷斯待在聖路易最...
紅雀最後一次嚐到世界大賽冠軍滋味必須追溯至2011球季，恰好是普荷斯待在聖路易最後一季。 美聯社
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普荷斯離開後，紅雀先是在2012季後賽首輪第7戰敗給巨人，接著在2013年在世界大賽的第6戰輸給紅襪，2014年再度遇上巨人時，仍舊是被巨人強渡關山，最後又於2015年敗給小熊隊。許多紅雀迷，甚至紅雀球員都認為，如果當然普荷斯還在陣中，紅雀2012年也許不會被巨人隊逆轉，而且2013年可能可以再次拿下一座世界大賽冠軍。

當然這一切都是假設性問題，可是為什麼紅雀球迷會對普荷斯念念不忘？追根究底，因為自從普荷斯離開後，其所留下紅雀中心棒次位置，一直都找不到適合接班人。雖紅雀先後找來哈勒戴(Matt Holiday)、貝爾川(Carlos Baltran)與海沃德(Jason Heyward)等人物來試圖填補普荷斯過去位置，可是終究還是缺少了什麼。普荷斯在休息室為球隊所帶來化學效應相信是沒有人可以取代，而且由紅雀一手培養的他，最能夠接聖路易地氣，以致成為球隊裡無人可以替代領袖，這就是紅雀迷最懷念普荷斯之處。

普荷斯由紅雀一手培養，最能夠接聖路易地氣，以致成為球隊裡無人可以替代領袖，這就是...
普荷斯由紅雀一手培養，最能夠接聖路易地氣，以致成為球隊裡無人可以替代領袖，這就是紅雀迷最懷念他之處。 美聯社
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但是不要忘記，普荷斯離開紅雀後可是動過兩次膝蓋手術與飽受足底筋膜炎所苦，在下半身傷勢日趨嚴重之下，幾乎無法扛下繁重守備任務的普荷斯，能否繼續在沒有DH的國聯生存，顯然是紅雀迷不曾想過的問題。而且，紅雀是否仍舊願意用一年近3000萬美金代價，把這位曾是墮入凡人的神獸擺在板凳區，相信也都會在普荷斯留在紅雀時成為當地媒體爭論點。

當然，普荷斯遠赴安那罕後，對於天使隊也帶來不少影響與衝擊。

天使老闆莫瑞諾(Arturo Moreno)在2012年迎來普荷斯後，在接下來幾年，不惜重金在市場內找來不少好手加盟天使，試圖延續天使在美聯西區霸主地位。可惜事與願違，天使在接下來幾年因為傷兵與喪失薪資空間等種種關係，失去了原本在美聯西區極具優勢地位，至今仍舊無法翻身。在此期間，唯一值得欣慰就是在選秀會上撿到楚奧特(Mike Trout)，但在普荷斯效力天使期間，僅僅一次打入過季後賽，且目前在季後賽勝場數仍是掛零。

天使迷眼中的普荷斯只是一介凡人，而非當初所期望的一代神獸，其貢獻度與話題性遠遠比...
天使迷眼中的普荷斯只是一介凡人，而非當初所期望的一代神獸，其貢獻度與話題性遠遠比不上後起之秀楚奧特(右)。 路透
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或許在天使迷眼中的普荷斯只是一介凡人，而非當初所期望的一代神獸，其貢獻度與話題性遠遠比不上後起之秀楚奧特，甚至不如來自東洋的大谷翔平。然而相信這一切都不在莫瑞諾與天使迷起初預料之中。這也許是普荷斯命中所注定，聖路易才是他功成名就所在，也是他最終歸宿。只不過，普荷斯還是在2011年歲末選擇了離開他的第二故鄉聖路易，孰不知，他的決定自此改變了兩支職棒強權命運，也同時加速了大聯盟兩個分區歷史變化。

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Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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