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MLB／道奇球場加長護網 被砸少女改在家看轉播

2019-06-27 16:15世界日報 編譯組／綜合報導

美西運動：道奇棒球場將加長護網 少女改在家看轉播 美聯社
美西運動：道奇棒球場將加長護網 少女改在家看轉播 美聯社
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洛杉磯道奇隊13歲粉絲沙拉查（Kaitlyn Salazar）在道奇棒球場看台被貝林格（Cody Bellinger）界外球打到頭的意外事件，促使道奇隊宣布將在球季結束前，加長護網擋住更多看台。沙拉查當天被打出腦震盪，但次日已經好多了，她表示自己仍是道奇隊死忠粉絲，不過決定改成在家看電視轉播。

道奇隊在聲明說，粉絲安全是球隊最高優先。道奇隊從上個球季結束後，就在研究如何使護網提供粉絲更多安全保障。一旦研究完成，道奇隊就會根據建議加長護網，至於計畫時間表與細節將在適當時間公布。

自從一名老太太2018年8月被一個界外球砸中腦部死亡，道奇隊就在考慮加長護網。道奇隊總裁兼執行長凱斯坦（Stan Kasten）說，道奇隊在未來兩星期內會宣布加長護網計畫。道奇隊已接洽多家廠商，每家廠商的構想各有利弊，護網肯定要加長，但他不斷定最後會如何定案，也還不知道何時可架設新護網，但應該可在球季結束前完成，不過他不能打包票。

芝加哥白襪隊已經決定加長護網擋住所有看台，華府國民隊一星期前也宣布跟進。自從2017年球季意外頻傳後，職棒大聯盟所有30個球都架設護網擋住靠近本壘的看台。然而休士頓太空人隊棒球場5月發生芝加哥小熊隊球員阿爾莫拉（Albert Almora Jr.），一記平飛球砸中三壘後方看台一名四歲女童，阿爾莫拉難過到哭出來。6月初白襪隊球員希曼尼茲（Eloy Jimenez）也砸中三壘後方看台一名女子，促使白襪隊宣布將加長護網擋住所有看台。

沙拉查6月23日中鏢時的座位，在一壘後方看台第四排，前方沒有護網。沙拉查說，當時她起身準備上洗手間，她的姊姊要她順便買些吃的，媽媽也要她幫忙把餐盒丟掉。她正彎腰接下餐盒時就被球打到，立即倒進爸爸懷裡。

沙拉查說，如果疼痛程度從一到十，她的疼痛是11。她有如碰到炸彈眼前一黑，四周聲音都變模糊。棒球場醫護人員立即趕來，給她冰袋。貝林傑起先當場愣住，後來也上前關切，但沙拉查說她的右眼完全看不見，只聽到貝林傑的聲音。

好在沙拉查意識清楚，也能說話，只見她用冰敷按額頭，眼神無力被抬上擔架送醫，醫師師檢查出她有腦震盪，不過第二天她已出院回家，接受媒體川流不息訪問。她還笑說，對不住道奇隊，她這個球季都只會在家看電視轉播以策安全，不會再去道奇棒球場看球。

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