MLB／平手登板踩不住剎車 陳偉殷挨三分砲

2019-06-27 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



登板守護1：1平手局面，馬林魚旅美左投陳偉殷卻挨了三分砲。 路透 分享 facebook

登板守護1：1平手局面，馬林魚旅美左投陳偉殷卻挨了三分砲，「幫」先發投手加侖（Zac Gallen）多丟了2分，馬林魚終場也以5：7不敵國民。

馬林魚的23歲新秀投手加侖在前五局只被敲一支安打、無失分，但第六局遭遇到亂流，紅人以連續三支一壘安打先打下追平分，陳偉殷在1：1平手之際，接管無人出局、一二壘有人局面。

陳偉殷先對索托（Juan Soto）賞出三振，下一棒亞當斯（Matt Adams）卻帶來重傷害，陳偉殷連投五顆滑球，最終遭他掃出三分全壘打，國民取得4：1領先。殷仔接著再對羅伯斯（Victor Robles）投出觸身球，教練團喊出暫停後，才以三振和滾地球出局化解該局危機。

陳偉殷共用16球，投一局被敲一安打，送出2K，他所挨的三分砲有2分記在加侖帳上，自己承擔1分，防禦率上升為7.11，本季31.2局投球已挨七發全壘打。

馬林魚葛雷諾（Tayron Guerrero）在第九局讓戰局進一步失控，該局只收下一個出局數，卻投出四次四壞保送、一次觸身保送，讓國民靠暴投和高飛犧牲打再收2分，馬林魚換投後又因補逸掉分，差距擴大為1：7。

在九局上多丟的3分，最終成為馬林魚的落敗關鍵，他們在九局下追回4分，包括葛蘭德森（Curtis Granderson）的三壘安打一棒清空滿壘，將比分追近到2分之差，仍無力逆轉戰局。

馬林魚打線則受制於國民先發投手柯賓（Patrick Corbin），他以100球吃完七局，只被敲三安打、失一分，送出九次三振，收下第七勝。