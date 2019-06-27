MLB／連續12場主場先發贏不了 塞爾：爛透了

2019-06-27 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



掛著紅襪王牌頭銜，卻在芬威球場已經快一年一勝難求，連塞爾（Chris Sale）都想嘲諷自己，「我在這裡真的投得爛透了！」

塞爾今天對白襪先發六局失五分，送出十次三振，以無關勝敗收場，在芬威球場連續12場例行賽先發沒有勝投進帳，追平隊史紀錄；紅襪在第八局攻下3分逆轉，幫助塞爾躲過敗投，卻仍在第九局遭到翻盤，終場以7：8不敵白襪。

「大概有某些原因吧，我在這裡真的投得爛透了。」塞爾在芬威球場的前一勝，已要追溯到去年7月12日，接下來12場主場出賽不識勝投滋味，他無奈說：「我在這段期間好像只在主場投了一場好比賽，我也不知道為什麼會這樣。」

塞爾所說的主場唯一好投為6月11日出戰遊騎兵，他繳出七局失一分（無責失），但因牛棚砸鍋失去勝投，這樣的好投都沒能得到「Ｗ」標記，更別提今天一戰。

塞爾在第一局就因四支安打和一次觸身球讓白襪進帳3分，第三局再掉2分，包括麥肯（James McCann）的陽春砲，儘管在最後三局都演出三上三下，第六局更以連飆3K收尾，仍得帶著3：5落後的敗投資格退場。

紅襪在第八局攻下3分逆轉戰局，但過程同樣不容易，先是啟用大腿拉傷的霍特（Brock Holt）代打，敲出場地二壘安打，再由投手強森（Brian Johnson）代跑，罕見調度收到成效，波賈茲（Xander Bogaerts）以安打掃回2分，紅襪一度以7：6逆轉，第九局把關勝利大門的巴恩斯（Matt Barnes）卻失守，遭阿布瑞尤（Jose Abreu）敲出兩分砲，紅襪終場就以7：8落敗。