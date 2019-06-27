MLB／史丹頓又有新傷 後十字韌帶拉傷進傷兵

2019-06-27 07:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



托瑞斯（Gleyber Torres）的再見安打幫助洋基以8：7擊敗藍鳥，勝利的喜悅沒持續太久，球團馬上在賽後帶來壞消息，總教練布恩（Aaron Boone）宣布，主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）因右膝後十字韌帶拉傷，進入傷兵名單，也確定錯過與紅襪的倫敦系列賽。

史丹頓在昨役滑壘時受傷，今天先撤出先發名單，布恩賽前透露，「史丹頓說膝蓋感覺痠痛、僵硬，但還不到進入傷兵名單的程度，我們會先看看接下來幾小時或幾天後的狀況。」

情況卻在賽後有了轉變，布恩宣布史丹頓確診膝蓋後十字韌帶拉傷，進入傷兵名單，他預計在10天後再次評估傷勢，這也意味史丹頓這次在傷兵名單所待的時間，恐怕不會太短。

史丹頓本季已曾在4月2日進入傷兵名單，休了超過一個半月，近期才剛歸隊打了六場比賽，馬上又傳傷情，讓球團很頭大。「他是一位好球員，對我們球隊很重要，當他能健康出賽時，他是那種能以各種方式影響比賽的球員。」布恩也強調，倫敦系列賽在人工草皮上進行，並非決定讓史丹頓進入傷兵名單的主因。

洋基在少了主砲的情況下出戰藍鳥，兩隊仍然上演一場打擊大戰，洋基憑藉著葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）和勒梅休（DJ LeMahieu）的全壘打，推進連續29場開轟的大聯盟紀錄，藍鳥在九局上才剛由畢吉歐（Cavan Biggio）敲出追平安打，將比分扳成7：7，九局下托瑞斯在一、二壘有人時建功，一棒以再見安打終結戰局。