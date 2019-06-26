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MLB／連28場開轟 洋基打臉4A打線之說

2019-06-26 17:35台灣醒報 台北報導

洋基勒梅休在一局擊出全壘打，球隊連28場有全壘打，刷新大聯盟紀錄。 路透
洋基勒梅休在一局擊出全壘打，球隊連28場有全壘打，刷新大聯盟紀錄。 路透
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因傷兵過多而被戲稱4A打線的洋基隊，轟破大聯盟連續全壘打紀錄！過往最長紀錄是2002年由遊騎兵寫下的連27場團隊開轟，而洋基面對藍鳥三連戰首役就追平紀錄，26日更由開路先鋒勒梅修首打席就開砲，正式將連場開轟紀錄刻上2019年洋基隊的名字，隨著50轟連線賈吉與史坦頓等傷兵逐漸歸隊，洋基團隊火力將更上層樓。

洋基4:3終獲勝

根據《紐約郵報》報導，洋基隊26日面對藍鳥三連戰第二役，雖然對手不強，但眾人關注的都是：洋基能否打破團隊連續開轟紀錄。最終藍鳥的左投理查德成為歷史上的一部分，他不只無法封鎖洋基砲手，更在第一個打席就讓對手輕鬆破紀錄，開路先鋒勒梅修首打席就開砲，緊接著賈吉再補一支背靠背紅不讓，洋基用自己的暴力風格寫下連28場開轟紀錄。

最終洋基隊以4:3獲得勝利，除了首局的背靠背以外，小將托瑞斯與「新同學」恩卡南西翁都開砲，4支陽春砲替洋基在主場留下勝利，讓紀錄之夜顯得更美好。對於子弟兵們破紀錄，主帥布恩一派輕鬆地說：「我從未預期什麼、也不會鼓勵他們特別幹嘛（揮大棒、追求全壘打紀錄），但我看得出來團隊打擊都很有耐心，一旦能消耗球數，就會有好事發生！」

14人參與全壘打派對

MLB美東強權紐約洋基靠著團隊將士用命，共14人參與這場全壘打盛宴，締造聯盟的連...
MLB美東強權紐約洋基靠著團隊將士用命，共14人參與這場全壘打盛宴，締造聯盟的連28場開轟紀錄。 截圖自洋基官方粉絲團
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根據《CBS體育網》報導，洋基的連28場開轟得來不易，陣中因傷兵過多而仰賴許多小聯盟新人「救火」，一度被稱為4A等級的打線，然而，陣中所有人都將士用命，在這28場中貢獻全壘打的多達14位洋基球員，說明人人都有所付出。

追溯洋基隊前一場沒開轟的比賽，就得回推至整整一個月前的5月25日與皇家隊之戰，有趣的是，體育播報員朗思推文表示，洋基隊這次寫下連續28場開轟，而全聯盟最不會轟全壘打的老虎隊至今打了74場，僅有38場開轟過，能看出洋基這群年輕砲手的火力，將是團隊搶季後賽的關鍵優勢。

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