重返大聯盟成績不俗 王維中的成長蛻變史

我國旅美投手王維中，今年5月25日被所屬球團奧克蘭運動家拉上大聯盟，至今在美職最高殿堂停留剛好逾一個月的時間，以中繼後援投手身份出賽八場，繳出12.2局投球、防禦率2.13、被打六支安打、七次三振、兩次保送的成績單。如此小的投球數據樣本，其實沒辦法直接拿來論斷王維中本季重返大聯盟的表現是否成功，也不足以顯示王維中目前投球實力的全貌。即便如此，我們還是可以把數據當作描述王維中現階段實際投球內容的輔助工具之一。至於從王維中今年在運動家隊的角色定位、出賽時機和投球狀態，我們又能從中得知哪些事情？（所有數據資訊截至6月26日）

王維中回歸美職後的角色身份轉換，從去年在韓國職棒擔任先發投手，到今年在運動家小聯盟3A（16場出賽）和大聯盟（八場出賽）都是以中繼後援身份上場，並不一樣。雖然從先發投手轉變成牛棚投手，看似是身份地位的降級，但對於多年來先發經驗豐富、能負擔長局數的王維中來說，只要能適應在牛棚待命、每隔兩三天就要出賽的工作節奏，他可投長也可投短的彈性，會讓他在當今大聯盟愈來愈不重視牛棚內部角色區分、愈來愈喜歡可投長投短投手的趨勢下，顯得比較有價值跟實用性。

王維中本季出賽8場，不論是中繼1局、2局、3局，他都能有不錯的表現，被打擊率僅.140。 美聯社 分享 facebook

事實上，王維中早在2017年密爾瓦基釀酒人隊的小聯盟3A，就已經證明自己從先發轉進牛棚沒有問題，當年他在3A後援出賽47場、主投57局，防禦率僅2.05，三振保送比（48／12）與被全壘打率（平均每九局被打0.9支全壘打）的表現都十分優質。因此或許可以推斷，今年1月底運動家決定給予王維中一張附帶春訓邀請的小聯盟約，就是看重王維中過去曾有在牛棚發揮且適應良好的歷史，並認為能負擔長局數且又是左投的他，有機會在接下來這個賽季成為牛棚深度的選項。

王維中剛被拉上大聯盟時，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）就認為王維中會是牛棚裡一枚不錯的活棋，尤其是王維中在4、5月份於小聯盟投出穩健的後援投球內容之後（16場出賽、24局投球、防禦率3.75、三振保送比3.7（22／6）），更有足夠理由說服運動家教練團，將他排進可運用的牛棚武器項目中。

從赴美之初的匹茲堡海盜農場，到因為規則五選秀而在釀酒人經歷的一場「直升大聯盟」驚奇之旅，當年的王維中跟現在的王維中，在投球數據面所看不到的最大不同之處，或許是他更為成熟穩定的心理素質。梅爾文在談到王維中時也特別點出這點：「他（王維中）看起來非常沉著冷靜。能有效運用他所具備的各個球種，而且能控進好球帶、抓出局數。也因為如此，他應該會更有自信。」

王維中2014年直升大聯盟時年僅22歲，在那之前他只有新人聯盟的出賽資歷。從新人聯盟直達最高殿堂，任何球員都會感到緊張、無法快速適應，而投球表現也非常容易受情緒波動影響，所以當時王維中的控球狀況不佳，被大聯盟打者狠狠教訓了一番。但經過過去幾年在小聯盟，還有跨海到韓職的磨練，加上歲月和人生歷練的積累，王維中顯著地提升了他的心理素質，控球和表現穩定度亦有進步，在場上的神色和肢體語言比當年在釀酒人自在許多。這點符合梅爾文的觀察，而梅爾文的推斷也有道理，因為王維中確實比以前在大聯盟更有自信了。

王維中2014年在釀酒人時容易因緊張而失控，當年被打擊率高達.361，前6戰才投7.2局就失掉15分之多，現在早已不可同日而語。 歐新社資料照片 分享 facebook

技術面上，現在的王維中跟過去比起來，有相同之處也有不同之處。相同的地方在於，他的變速球依然是他的變化球強項；變不一樣的地方則包含他的投球動作、球種多樣性。

跟他第一次上大聯盟時比起來，王維中現在的投球動作比較緊實穩定，不像五年前的投球機制那般狂野劇烈。最顯而易見的差異是，剛上大聯盟的王維中，在右腳抬起、放下跨步時，會有一個踢腿的動作，但現在的王維中已經沒有踢腿動作，右腿以及雙手在跨步的過程中，比較靠近身體，而這樣的轉變從他去年在韓職的投球影片中就看得到。較為緊實穩定的投球動作，應有助於王維中維持身體的平衡、增加他複製投球機制的成功率，以及對球路進壘點的掌控。

左圖為王維中2014年剛上大聯盟時的投球動作，右圖則為他今年在大聯盟的投球動作。可以發現今年的他，在準備跨步前，右腳、雙手和手套都更靠近身體，以前的踢腿動作已經消失。 影像截自大聯盟官網 分享 facebook

除此之外，王維中過去幾年變化球使用比例大幅上揚（整體超過50％），不再像他剛上大聯盟時直球的配球比例超過60％，而且來到今年，他還多練了一顆卡特球。雖然各大棒球數據網站的球路追蹤資料，還是把王維中的新卡特球歸類在滑球的類別裡，但從訪談和比賽畫面中可以知道，他本季多練了一顆卡特球，藉以提高其球路多樣性，讓他在直球和滑球之間，還有一個居中的武器，能進一步混淆打者，降低打者設定球路攻擊的成功率，破壞打者的出棒節奏。

王維中今年速球和變速球的均速，都跟他第一年在大聯盟繳出的數據相去不遠，分別落在91到92英里以及84英里左右。雖然均速看似普通，但他在該拿出球速的時候還是拿得出球速。6月5號對上洛杉磯天使的比賽，王維中第五局上場中繼，期間面對大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）這兩名天使陣中最強的打者時，王維中投出今年最快的三顆速球，分別達到94.3、93.8、93.7英里，而他那次上場的兩次三振，就是送給了大谷和楚奧特。

王維中球速最快可以催破94英里，但大部分時候還是把速球投在91英里左右的速度，最主要的原因應該是「控球和進壘點，遠比球速來得重要」。在當今美國職棒的環境裡，靠高球速壓制打者是大多數投手追求的目標，但前提是高球速也要有控球，才能真正解決打者。王維中必要時可以使出全力飆出球速，不過一般情況下他更重視控球和進壘點，能把球投在設定好的戰略位置，即便速度不快，搭配變化球的混淆，通常仍能有效讓打者打不好。畢竟在三振之外，讓打者擊成品質不佳的擊球，亦是解決打者的良方。打者本季對王維中的擊球中，有高達44.4％都是打在球體下緣、擊球仰角偏高的不理想擊球（這種擊球今年在大聯盟的打擊率只有.074），這個比例遠高於24.4％的聯盟平均。

「能穩定把球投在設定好的戰略位置」的能力，對王維中這種球威不比強力三振型投手的球員而言，尤其重要。王維中的球威很難讓他在失投的情況下全身而退，所以他需要應用更多元的球種（加入卡特球）以及策略性地引誘，來欺騙打者，使打者揮空或打不好。因此，儘管王維中本季的好球率62.1％略低於聯盟平均63.8％，但這並不代表他控球不佳，因為他其實是有策略地丟比較多好球帶外側具引誘性的球路，一方面降低失投到紅中的機率，另一方面增加打者擊球的難度。以下是他今年總共169球投球的進壘點分佈說明：

圖中綠色虛線為好球帶。王維中本季投在1-9好球帶中心位置的比例為25.4％、投在11-19好球帶外緣跟邊角壞球位置的比例為40.8％、投在21-29具有誘敵效果壞球區的比例為26％、投在31-39無用壞球區的比例為7.7％。 圖片來源：Baseball Savant 分享 facebook

王維中投在21-29引誘球區域的比例26％，高於聯盟平均（22.9％），而他投在31-39無用壞球區的比例7.7％，則是低於聯盟平均（9％），這多少足以顯示王維中事實上具有高於聯盟水平的控球能力，而他刻意把球投在具引誘效果的壞球位置，以破壞打者節奏、誘敵打出不理想擊球的投法，亦收到不錯的成效。王維中現在的預期加權上壘指數為.268（xwOBA*，根據擊球品質和上壘能力所運算出的數據，預期打者「應該」打出多少的wOBA），這個數字遠低於聯盟平均.318，說明他帳面上優良的自責分率和被打擊率（.140）僥倖成分不大，算是靠真實力投出目前為止的佳績。

雖然王維中現階段累積的數據都是極小的樣本，但至少在這極小的樣本中，王維中的控球表現和投球數據，皆比他生涯初期進步許多。另一個可以佐證的數據是，王維中本季投到2好球沒壞球、球數絕對領先的打席比例高達30.4％，高出聯盟平均逾五個百分點。筆者認為這是上述提及的多個原因綜合下來的結果，包括他心理素質的提升、投球機制的調整、不刻意追求球速、以及近年累積的多元棒球經驗加持等等。

當然，無可否認的是，王維中上大聯盟至今過低的場內球安打率BABIP（.118）和過高的殘壘率（96.2％），接下來應該分別會上修和下降，讓王維中的投球數據漸漸向聯盟均值靠攏。此外，王維中今年在小聯盟和大聯盟，對右打表現皆遠劣於對左打的情況，也有待加強。但無論如何，王維中本季在心理上與球技上的進步，可說是有目共睹、值得鼓勵。

後續期待今年只在落後局面才把王維中派上場的運動家，能在王維中投出愈來愈多穩健數據和實績後，給予他更高的信任和更重要的表現機會。到目前為止，王維中雖然只在落後局面下上場，但他上場時球隊落後的分數都不超過四分，有六次出賽是在落後三分以內登板，可見運動家就算還沒有把王維中視為勝利組的牛棚成員，也沒有把王維中當成垃圾局數投手，而是暫且將他定位在居中的「戰局穩定者」。

但筆者相信，只要王維中長期之下投出類似其本季在3A的數據水準，進一步改善對左右打成績太不平均的瑕疵，他未來將能站穩大聯盟牛棚，而且在任何狀態下都能被派上場。

*註：xwOBA 以加權上壘指數 wOBA （可視為針對長打加權的上壘率） 的形式呈現，2019 年大聯盟平均的 xwOBA 為 .318。