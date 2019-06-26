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MLB／重拾二刀流 大谷27日上投手丘練投

2019-06-26 13:30聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

天使正式宣布大谷邁開重回「二刀流」的重要一步，明天他將在Tommy John手術...
天使正式宣布大谷邁開重回「二刀流」的重要一步，明天他將在Tommy John手術後，第一次上投手丘練投。 路透
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結束客場11連戰，天使今天回到主場，迎戰紅人以5：1脫穎而出，大谷翔平重返先發打線，三打數一安打外，還靠著一支高飛犧牲打賺打點，打擊率升至2成77的他，由天使正式宣布邁開重回「二刀流」的重要一步，明天他將在Tommy John手術後，第一次上投手丘練投。

大聯盟官網今天才有記者撰文，本季大谷翔平專職打者後成績不俗，是否該考慮讓他放棄「二刀流」，結果天使馬上打槍這想法，宣告明天賽前就要將大谷翔平送上投手丘練習，這將是他自去年9月初投球關機以來，首度站回投手丘試身手，去年「投手大谷」十場先發，有四勝二敗、防禦率3.31的成績。

天使靠著前兩局各有一發全壘打立於不敗之地，一局下開路先鋒史特拉（Tommy la Stella）用場內全壘打追平比數，成為天使隊史第四位，首棒首打席跑出場內全壘打的人，也是1991年來首見，而蘭基佛（Luis Rengifo）則在下一局揮出超前的三分砲。

天使老將普荷斯（Albert Pujols）今天擔任先發一壘手，也有四打數一安打的演出，此役被安排在第六棒，是他自2001年來，打序首度離開前五棒；1920年起，大聯盟只有另兩位前輩，能連續待在前五棒比他更多的場次，分別為羅斯（Pete Rose）的2994場和漢克阿倫（Hank Aaron）的2971場，普荷斯以2608場位居第三。

天使大谷翔平
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