MLB／首度回娘家獲歡呼 馬恰多集金鶯球場百轟

2019-06-26 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



馬恰多一局上首打席上場前，金鶯球迷起立歡呼這位前看板球星。 美聯社 分享 facebook

教士作客金鶯，首度重返前東家的馬恰多（Manny Machado）敲出個人生涯在金鶯球場的第100轟，終場教士以8：3踢館成功。

馬恰多在去年季中離開待了七個賽季的金鶯，短暫過水道奇後，今年2月和教士簽下十年三億美元合約；今天是他離隊後第一次重回發跡地，一局上首打席上場前，金鶯球迷起立歡呼這位前看板球星，馬恰多也向觀眾席揮手致意，接著深呼吸一口氣才站上打擊區。

第一個打席馬恰多被金鶯先發投手亞卡波尼斯（Jimmy Yacabonis）用四顆球三振，不過在三局上再度對決時，馬恰多看了第一球後出棒，將球轟到教士牛棚裡，這發陽春彈把比數拉開到5：1領先；這是他個人在金鶯球場的第100支全壘打，飛行距離455呎，也是加入教士後的17轟中最遠的一發。

馬恰多最後以四打數兩安打結束重返金鶯球場的第一戰，四局上他有一支帶了一分打點的安打，目前他正處於連續12場敲出安打的巔峰，期間帶有七轟。

教士全場出現四發全壘打，在二局攻得四分奠定勝基，馬戈（Manuel Margot）敲出兩分打點安打超前，塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）挹注兩分彈，四局馬戈敲出陽春砲，五局換梅希亞（Francisco Mejia）送出陽春砲。