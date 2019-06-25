MLB／離開球場 天使前教頭索夏仍致力棒球

2019-06-25 15:57 世界日報 編譯組／綜合報導



前天使主帥索夏儘管離開球場，仍致力關注棒球，也願意等待未來的一切機會。 歐新社 分享 facebook

卸任的前天使隊總教練索夏（Mike Scioscia），連續39年遊走南加州道奇隊與天使隊，可說是整個南加州棒球場待得最久人物，儘管離開球場，仍致力關注棒球，也願意等待未來的一切機會。

去年結束19年天使隊教練生涯，曾與楚奧特等傑出球員一起工作的索夏，離職九個月所做的事情都避開著聚光燈。他沒再去過天使球場和道奇球場，他出現在千橡市的加州暑期大學聯盟（summer California Collegiate League），也在康普頓美國職棒大聯盟青年學院（MLB Youth Academy）營傳授經驗給青年球員們，「關注這些年輕球員，你會看到一些偉大的孩子從這裡出來」，索夏說。

對他而言，關注的仍是棒球。他仍在電視上看球賽，每天上午研究分數，與許多朋友談論不斷變化的趨勢與策略。索夏說：「我得出的結論是，在你死之前，你總會想念棒球，你想念球員更衣室、比賽、準備等。我愛球賽，我是個棒球人。」

被問到是否願意再次管理大聯盟？「簡單的答案是肯定的」，索夏說：「我只是不想為管理而管理，而想進入更好的境地。換句話說，若沒機會，我也喜歡現在所擁有的，我現在很好。若有機會在我面前我會考慮，但不會為了一個位置煩惱。」

雖然索夏已60歲，但目前大聯盟中，至少有八位活躍的總教練，歲數都在60上下，其中兩位Joe Maddon與Bud Black從他那裡學到技巧。

這幾個月來，索夏關注著數據與策略。他說，一場比賽有分析、也有老派的基礎，他了解可運用於團隊更好的東西，也回顧審查那些有效、無效等，他試著通過不同角度看待事物。

不論未來，有些球隊想找曾完全改變球隊文化者，或找到一位多才多藝且適應性強者，若沒有，索夏也願意繼續輔導這些默默無聞的孩子們，透過他的經驗與技巧，傳播著永不過時的復古文化。