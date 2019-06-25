MLB／砲轟前隊友克蕭 葛蘭基二度棒打塞揚投手

2019-06-25 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



同為塞揚獎得主，也是道奇前隊友，響尾蛇葛蘭基此役棒打克蕭，成為史上第二位能兩度對塞揚獎投手敲全壘打的前塞揚獎得主。 路透 分享 facebook

道奇和響尾蛇的國聯西區內戰，上演塞揚獎得主砲轟塞揚獎得主的情節，而且還是身為前道奇隊友的葛蘭基（Zack Greinke），狙擊王牌克蕭（Clayton Kershaw）陽春砲，可惜葛蘭基的這一棒超前分因為自家牛棚放火，沒讓他憑著一己之力搶下勝投，響尾蛇最終還是以8：4獲勝。

塞揚強投同場先發互別苗頭，不過兩人開賽都失穩，葛蘭基因挨了四支安打掉三分，克蕭下個半局也被華克（Christian Walker）敲了一發三分彈，首局打完兩隊形成平手。

葛蘭基二局下首度站上打擊區，球數一好一壞時，將克蕭90.7哩速球拉成左外野陽春全壘打，這是他個人本季第三轟，也是生涯首次針對克蕭，加上之前也對克里夫李（Cliff Lee）砲轟過，葛蘭基成為史上第二位能兩度對塞揚獎投手敲全壘打的前塞揚獎得主，另一人為德萊斯戴爾（Don Drysdale）。

包含季後賽在內，克蕭則是第五度被投手狙擊全壘打，除了葛蘭基外，他還曾被邦賈納（Madison Bumgarner）兩度棒打，羅斯（Tyson Ross）有過一次，伍鐸夫（Brandon Woodruff）則是發生在季後賽，巧合的是，這五轟都不是發生在道奇主場。

七局上，接替投球的平野佳壽無法守住葛蘭基留下的殘局，先是刻意保送貝林格（Cody Bellinger），滿壘情況下再對孟西（Max Muncy）投出保送、獻上追平分，讓葛蘭基自己打下的勝投資格隨之消逝，和克蕭同樣以先發六局丟四分無關勝負。

響尾蛇最後是在八局下攻四分奠定勝基，終結道奇近來的六連勝；先發第二棒的馬特（Ketel Marte）今天再繳出四打數兩安打，以連續七場比賽都至少雙安，追平隊史紀錄，下一戰有望突破前輩岡薩雷茲（Luis Gonzalez）的里程碑。