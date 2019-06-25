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MLB／洋基連27場開轟平紀錄 史丹頓夯本季首發

2019-06-25 11:08聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

「怪力男」史丹頓六局下錦上添花的三分彈，是他本季首轟。 美聯社
「怪力男」史丹頓六局下錦上添花的三分彈，是他本季首轟。 美聯社
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洋基今在主場以10：8擒拿藍鳥，近十戰豪取九勝；全場敲出兩發全壘打的他們，以連續27場開轟追平大聯盟紀錄，明天有望在續戰藍鳥時締造新猷。

藍鳥在一開賽就取得兩分的好彩頭，而洋基在前四局遭到先發投手桑契斯（Aaron Sanchez）壓制，掛蛋窘境直到五局才終止，勒梅休（DJ LeMahieu）和渥特（Luke Voit）接連安打後，希克斯（Aaron Hicks）一棒將球送出右外野大牆，形成逆轉戰局的三分彈。

大聯盟先前有球隊連續27場開轟是在2002年，由遊騎兵寫歷史，當時「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）也參與其中。

洋基在六局下不但打退桑契斯，還一口氣灌進七分，包含「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）本季首轟，是從牛棚投手洛爾（Derek Law）手中敲出三分彈。

桑契斯主投5.1局狂丟七分吞下第十敗，反觀洋基先發投手沙巴西亞（CC Sabathia）雖然在首局失兩分，之後回穩以104球投完六局，未再弄丟城池，繳出兩個保送和九次三振，收下本季第五勝。

洋基牛棚在八局下險些失守，動用了三名投手才換來止血；藍鳥靠著小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）的陽春全壘打，和葛維斯（Freddy Galvis）的滿貫砲猛追五分後，留下一、二壘的殘壘，九局再得一分， 但無緣翻盤。

洋基藍鳥
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