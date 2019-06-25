MLB／明星賽票選 海盜為新海賊王貝爾拉票

2019-06-25 15:54 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



海盜隊26歲的一壘手貝爾本季大爆發，打出生涯代表作的3成15打擊率與20轟，讓球團動員球迷為他灌票。 美聯社 分享 facebook

MLB明星賽即將打響投票大戰，海盜隊呼籲球迷團結幫陣中闖過第一關的貝爾（Josh Bell）灌票！

大聯盟明星賽決選將於26日打響，這階段是由球迷在各個位置的三強中選出第一名成為先發，過往不常有明星的海盜隊為了本季打出代表作的貝爾狂拉票，闖進國聯一壘手決選的貝爾會遇到2位強敵瑞佐與佛里曼，海盜將在投票日開放球迷進場，舉辦投給貝爾的拉票活動。

根據地方報《UPI網》報導，海盜隊因應陣中一壘砲手貝爾殺進明星賽決選輪，這位26歲好手本季打出入行4年來的代表作，目前繳出3成15打擊率、20轟的佳績，66分打點與28支二壘安打則領先群雄，其進步都被專家看在眼裡，被稱值得入選明星賽。

但身為小市場球隊的海盜因為球迷基數比不贏大城市如洛杉磯和紐約，球迷死忠狂熱度也不比波士頓等城市，戰績更達不到強隊標準，過往入選明星賽的球員不多，多半都是由專家票選名額而入選（就是不看球迷票選、也被認為是聯盟期盼看到各隊都有代表參加的補償名額）。

據《MLB官網》報導，本次貝爾遇上的競爭者是小熊強棒瑞佐和聯盟最穩定的砲手、勇士隊的「自由人」佛里曼，這2人都是明星賽的常客、雙雙入選過3次明星賽，也被認為是中生代的聯盟代表人物，相較之下，貝爾只有2017年成績稍微可看，只能算是優於平均的一壘手，但本季的爆發為他初選贏得第二高票。

海盜隊盼能把握這次機會讓球員在明星賽先發，前一位海盜在明星賽先發的一壘手得追溯到1956年的名將隆恩。海盜球團將利用本週球隊前往太空人主場比賽的空擋，在主場PNC公園舉辦為貝爾拉票的活動，他們取貝爾名字的雙關Ring The Bell（敲響明星賽鐘聲），週三前往主場為貝爾投票的球迷，都能從一壘側進球場參觀，更能拍照、參與該隊傳統的Bucco Run遊戲，顯示海盜上上下下都為了送貝爾進明星賽而拼了。

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