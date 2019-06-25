MLB／馬恰多興奮回金鶯：這次應不會被噓了

2019-06-25 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



轉隊後首次重返發跡地金鶯，馬恰多認為這次應該不會再被客場球迷噓了。 美聯社 分享 facebook

教士明天起造訪金鶯主場展開二連戰，馬恰多（Manny Machado）首度重返前東家，去年季中被交易到道奇，季後再輾轉和教士簽下十年長約的他表示，「回到這我非常興奮，看到一些熟臉孔，我也很期待再看到過去七年支持我的球迷，能再次在他們面前打球，相當有趣。」

馬恰多自2012年初登大聯盟，在金鶯的七個球季留下860場出賽，2成82打擊率、977支安打，帶有162轟，期間三度率隊殺進季後賽，2104年更一路闖進美聯冠軍戰。他透露對金鶯生涯印象最深的一幕，是生涯首轟，那是馬恰多在大聯盟第二場的出賽，當時年僅20歲的他，在主場棒打皇家投手霍契佛（Luke Hochevar），隨後更是單場雙響，在大聯盟首次嘗到贏球滋味。

馬恰多在今年2月以十年三億美元大約落腳教士，雖然開季棒子冰冷讓不符合身價的質疑聲四起，不過近來狀態逐漸回溫，目前正處於連續11場敲安的穩定期，打擊率也拉到2成78。

因自身爭議性而成為許多客場球迷噓聲相待的目標，馬恰多表示，有交情的金鶯鄉親應該不會如此刻薄，「我生涯前半段都在這裡，我感覺自己像在這長大，這群球迷過去總是支持我，我很興奮能回來。」

只不過馬恰多回金鶯有可能面臨一場禁賽，主因是上周他向主審抗議，遭大聯盟祭出罰則，目前他正在上訴中，仍不確定是否能成功避開禁賽。