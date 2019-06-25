MLB／大都會教頭遷怒還嘴硬：以前也有人打過記者

2019-06-25 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



昨天賽後對記者一時失控爆粗口，大都會總教練卡洛威（Mickey Callaway）今天到球場一開始向媒體解釋是誤會，還舉例知名火爆教頭馬丁（Billy Martin）過去也曾揍過記者，之後才將記者們集合在他的辦公室裡，表達對此次事件的歉意。

Newsday記者希利（Tim Healy）昨天一句「明天見」觸動卡洛威的敏感神經，這位大都會教頭突然暴怒，回以髒話並驅趕記者離開休息室，媒體們認為，卡洛威應該是對賽後記者會，記者發問為何不在第八局提前派出終結者迪亞茲（Edwin Diaz），而讓魯戈（Seth Lugo）續投，導致小熊的逆轉三分砲出現。

無辜成為出氣筒的希利表示，「我只是想說他要走了，所以跟他說明天見，結果他回我別自作聰明，我試著解釋沒有任何意思，他就喊著把這傢伙趕出去。」

卡洛威今天一開始還想自圓其說，「這類事情總是誤會造成，我很確定雙方都不是有意的，只是事情就這麼發生了，我們應該就讓它過去，名教頭馬丁也曾打過記者啊，這只是比賽的一部分。」

90分鐘後，卡洛威再度跟記者們談話，這次場景移到他的辦公室，除了制式化道歉，也強調私底下已經和當事記者說對不起，「這是一起我驕傲不起來的事。」

大都會總管范維格南（Brodie Van Wagenen）宣布，卡洛威和另一位幫腔的投手瓦加斯（Jason Vargas）都遭到球團處罰，不過不願多說是否考慮禁賽處分，只表示大聯盟官方應該不會介入這次紛爭。