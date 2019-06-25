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MLB／破紀錄簽約金 金鶯對狀元捕手魯奇曼不小氣

2019-06-25 08:11聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

金鶯宣布簽下今年大聯盟選秀狀元的強打捕手魯奇曼（Adley Rutschman），據報導簽約金高達810萬美元（約新台幣2.5億元），創下大聯盟新高紀錄。

金鶯在官方推特放上簽約照片，宣告魯奇曼已經正式成為旗下的一員，而且照片中偷偷暗喻，這位來自奧勒岡州立大學的捕手是名符其實的左右開弓，除了打擊外，身為右投卻用左手拿筆簽約。

金鶯球團不願證實魯奇曼的合約內容，但消息透露簽約金為810萬美元，雖然比先前預估的842萬美元還低，仍超越2011年海盜給狀元柯爾（Gerrit Cole）的800萬美元，成為新大聯盟紀錄保持人。

預計金鶯將在明天主場和教士賽前舉辦記者會，向外界正式介紹這位新成員，也會在比賽中的休息時間對球迷亮相，而這場比賽正好是前金鶯看板馬恰多（Manny Machado），自去年季中離隊後首度回娘家。

21歲的魯奇曼被大聯盟專家喻為自哈波（Bryce Harper）以來的最佳新秀，近兩年都在選秀預測榜上名列前茅，今年賽季57場出賽，有4成11打擊率、17轟，獲得76次保送僅38個三振，剛拿下太平洋12校聯盟MVP，同時在蹲捕守備也有不錯的評價。

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