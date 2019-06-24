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MiLB／張育成猛打又開轟 再見安助球隊逆轉勝

2019-06-24 10:42聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

效力印地安人3A的台將張育成今天繳出猛打賞，除了敲出個人本季第三轟外，還用再見安...
效力印地安人3A的台將張育成今天繳出猛打賞，除了敲出個人本季第三轟外，還用再見安打幫助球隊逆轉勝。 路透
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效力印地安人3A的台將張育成今天繳出猛打賞，除了敲出個人本季第三轟外，還用再見安打幫助球隊逆轉勝，以10：9擊敗費城人3A。

張育成今天擔任第二棒、游擊手，一局下的首打席敲出中外野飛球出局，三局上印地安人取得兩分領先，張育成第一個上場打擊，敲出右外野方向陽春砲，幫助印地安人在該局拿下四分，四局下張育成又是首名打者，敲出一壘安打點燃攻勢，再添一分。

不過費城人在五局上拿下六分，一口氣拉近比數，八局上亞當斯（Lane Adams）陽春砲追平比數，九局上威廉斯（Nick Williams）、里斯提（Austin Listi）兩發全壘打反倒取得兩分領先。

張育成第四、第五打席雖然都是飛球出局，不過九局下把握機會，印地安人在兩出局後先靠艾倫（Greg Allen）二壘安打追回一分，接著張育成在二、三壘有人時敲出安打，一口氣送回兩分逆轉勝。

張育成總計六打數三安打，打擊率上升到1成86，今年張育成在4月30日後因手傷休兵，6月19日才回到3A出賽，復出四場比賽共17打數，敲出五安，打擊率2成94。

效力響尾蛇1A的林凱威也在今天對天使1A之戰登板，響尾蛇以5：2領先進入九局下，林凱威在一出局、一二壘有人時上場接手，先因二壘安打丟掉兩分，再出現暴投、觸身球，最後被敲安打追平，十局下林凱威續投，被敲出再見兩分砲吞下本季第二敗，防禦率3.78。

張育成印地安人
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