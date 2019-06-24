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MLB／史密斯三分砲 道奇連三戰菜鳥再見轟創紀錄

2019-06-24 09:25聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

道奇隊今天在九局下兩出局後，靠著史密斯（Will Smith）代打敲出再見三分砲，以6：3擊敗洛磯，連續三場都由菜鳥敲出再見全壘打，也再度刷新大聯盟紀錄。

道奇與洛磯系列賽首戰，由貝提（Matt Beaty）在九局下敲出再見兩分砲，昨天第二戰佛度戈（Alex Verdugo）跳出來敲再見轟，道奇連續兩戰由菜鳥敲出再見全壘打已是前所未見，今天史密斯也加入行列，再推進紀錄。

道奇日籍好手前田健太上一場被強襲球打中右手，今天回歸先發表現出色，七局被敲七安打，僅丟掉兩分，包括道爾（David Dahl）的陽春砲，送出六次三振、兩次四壞，退場時球隊取得3：2領先，但八局上道奇被追平，確定前田健太無關勝敗，在6月出賽四場還沒拿下勝投。

面對兩分落後，道奇在七局下一出局後，先由貝提、赫南德茲（Enrique Hernandez）接連敲安，泰勒（Chris Taylor）代打捕手巴恩斯（Austin Barnes），面對第一球就敲出全壘打，這發三分砲幫助道奇逆轉超前。

洛磯在八局上靠著沃特斯（Tony Wolters）的一分打點二壘安打追平，九局下道奇再由貝提敲安點燃攻勢，兩出局後歐伯格（Scott Oberg）被故意保送，道奇派出史密斯代打終結者簡森（Kenley Jansen），第二球就開轟，一棒終結比賽。

史密斯本季首度升上大聯盟，短短七場比賽就敲出三發全壘打、六分打點，打擊率3成18，長打率高達7成73。

道奇成為大聯盟史上第六支連續三場敲出再見轟的球隊，而加上今天史密斯的全壘打，道奇本季有四次再見轟是菜鳥敲出，則是大聯盟的單季新紀錄。

道奇大聯盟
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