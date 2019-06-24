MLB／李維拉敲場內全壘打 球速依舊嚇人

2019-06-24 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



前洋基明星終結者李維拉（Mariano Rivera）展現自己也有「二刀流」本事，今天在洋基「老球星日（Old-Timers Day）」敲出一發場內全壘打，還接殺了一次中外野飛球。

老球星日是洋基找傳奇球員進行表演賽的傳統，今年是第73屆，也是李維拉首度獲邀，他表示：「生涯在洋基19年，我一直知道有老時光日，也都會到場跟這些傳奇球員聊天、聽他們的故事，今年是我第一次參加，我享受了一段好時光。」

李維拉從55歲的卡明尼基（Scott Kamieniecki）手中敲出中右外野深遠飛球，中外野手尼爾森（Jeff Nelson）慢跑過去撿球，讓他有充裕時間跑壘，中間還躲過索賀（Luis Sojo）的干擾，加上對手轉傳時砸中在內野的攝影師，李維拉輕鬆回到本壘得分。

生涯三打數無安打的李維拉表示：「你在跟我開玩笑嗎？還不是在壘球敲的耶，這太棒了，很美好的一天，能夠上場投球、跑壘、接殺飛球，太神奇了。」

李維拉2013年曾在賽季最後一戰一圓當外野手的夢，今天依舊在打擊練習時站到外野複習守備，李維拉表示：「我曾經告訴托瑞（Joe Torre），他可以在八局把我放在中外野，拿下最後一個出局數，然後第九局登板投球，不過他不打算這麼做。」

最後半局，李維拉照舊以終結者身份上場關門，熱身時投出的速球嚇到歐尼爾(（Paul ONeill），對他大喊：「投慢一點啦，李維拉你給我投中間喔。」李維拉最終讓威廉斯（Bernie Williams）敲出雙殺打，並讓索賀敲出內野滾地，輕鬆下莊。