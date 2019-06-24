親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

蔡政府推能源轉型三年 最新民調：近6成民眾不知方向

運動筆記跑到厭世~~我報了第一場全馬
健行筆記大屯西峰路線初探一事能狂便少年！阿蓮五虎兄弟一日阿溪縱走
NBA2019年選秀第9順位- 八村壘 2019選秀第8順位- Jaxson Hayes

MLB／李維拉敲場內全壘打 球速依舊嚇人

2019-06-24 08:51聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

洋基明星終結者李維拉Mariano Rivera）展現自己也有「二刀流」本事，今天在洋基「老球星日（Old-Timers Day）」敲出一發場內全壘打，還接殺了一次中外野飛球。

老球星日是洋基找傳奇球員進行表演賽的傳統，今年是第73屆，也是李維拉首度獲邀，他表示：「生涯在洋基19年，我一直知道有老時光日，也都會到場跟這些傳奇球員聊天、聽他們的故事，今年是我第一次參加，我享受了一段好時光。」

李維拉從55歲的卡明尼基（Scott Kamieniecki）手中敲出中右外野深遠飛球，中外野手尼爾森（Jeff Nelson）慢跑過去撿球，讓他有充裕時間跑壘，中間還躲過索賀（Luis Sojo）的干擾，加上對手轉傳時砸中在內野的攝影師，李維拉輕鬆回到本壘得分。

生涯三打數無安打的李維拉表示：「你在跟我開玩笑嗎？還不是在壘球敲的耶，這太棒了，很美好的一天，能夠上場投球、跑壘、接殺飛球，太神奇了。」

李維拉2013年曾在賽季最後一戰一圓當外野手的夢，今天依舊在打擊練習時站到外野複習守備，李維拉表示：「我曾經告訴托瑞（Joe Torre），他可以在八局把我放在中外野，拿下最後一個出局數，然後第九局登板投球，不過他不打算這麼做。」

最後半局，李維拉照舊以終結者身份上場關門，熱身時投出的速球嚇到歐尼爾(（Paul ONeill），對他大喊：「投慢一點啦，李維拉你給我投中間喔。」李維拉最終讓威廉斯（Bernie Williams）敲出雙殺打，並讓索賀敲出內野滾地，輕鬆下莊。

李維拉洋基Mariano Rivera
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

MLB／洋基連26場開轟無用 太空人4轟火力更旺

2019-06-24 07:30

MLB／山本喬丹14局無失分破功 仍拿下三連勝

2019-06-24 08:10

MLB／選秀進大聯盟 林家正「台灣No.1」

2019-06-23 23:45

MLB／大都會教頭槓上記者 更衣室飆髒話嗆滾蛋

2019-06-24 09:31

MLB／史密斯三分砲 道奇連三戰菜鳥再見轟創紀錄

2019-06-24 09:25

MLB／菊池雄星優質先發獲第4勝 水手打爆金鶯

2019-06-24 08:28

MiLB／張景淯後援2局挨轟 吞新人聯盟生涯首敗

2019-06-23 18:00

MLB／今日戰績表 雙城贏球成第二支50勝球隊

2019-06-23 15:32

MLB／隊友兩度雙殺未成 柳賢振優質先發無關勝敗

2019-06-23 12:11

MiLB／胡智為1.2局狂失7分 張育成4打數無安打

2019-06-23 11:58

MLB／林家正與響尾蛇簽約 選秀加盟台灣第一人

2019-06-23 11:01

MLB／田中好投無關勝負 史丹頓4打點助洋基勝

2019-06-23 10:38

MLB／松井秀喜為八村壘加油 也擔心棒球人才危機

2019-06-23 10:12

MLB／客隊開轟主場球迷歡呼 普荷斯專屬禮遇

2019-06-23 09:27

MLB／迪崔克6觸身球寫紀錄 釀酒人酸故意被砸

2019-06-23 08:26

MLB／歐提茲離開加護病房 家鄉不相信官方說法

2019-06-23 08:12

MLB／陳偉殷2.1局無失分 第3個中繼點到手

2019-06-23 07:27

MLB／還沒明星賽26轟 阿隆索平大都會菜鳥紀錄

2019-06-23 06:45

MLB／布勒飆生涯最多16K 道奇再見轟擊倒洛磯

2019-06-22 12:58

MLB／王維中連兩場挨轟 後援三局防禦率上升

2019-06-22 12:53

MLB／風勢助威 馬札拉505呎轟平大聯盟紀錄

2019-06-22 11:50

MLB／普荷斯返紅雀跑出內野安 大谷代打吞K

2019-06-22 11:50

MLB／凱柯本季首戰丟4分吞敗 擋不住國民5連勝

2019-06-22 11:20

MLB／賈吉歸隊首扛一棒無安打 洋基仍奪7連勝

2019-06-22 10:51

MLB／明星賽大谷無緣先發 洋基有望內野大滿貫

2019-06-22 10:42

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15
看更多

熱門文章

NBA／總冠軍衝突插曲 柯瑞：盼有更好處理方式

2019-06-23 16:11

NBA／雷納德拒絕球員選項 認真考慮續留暴龍

2019-06-24 08:50

日職／王柏融4支0 火腿交流戰3連敗收尾

2019-06-23 16:07

NBA／取得勇士同意 湖人面試助理教練亞當斯

2019-06-23 12:15

MLB／田中好投無關勝負 史丹頓4打點助洋基勝

2019-06-23 10:38

NBA／哈特發文感謝湖人球團 卻獨漏總經理

2019-06-23 13:07

NBA／法國頂尖後衛 相隔5年重返聯盟

2019-06-23 14:14

NBA／波格登傳將尋求高薪 公鹿留人傷腦筋

2019-06-23 18:04

NBA／ESPY入圍名單 最佳球員未見詹皇

2019-06-23 10:25

NBA／贊成霍福特離開 皮爾斯：拚大約最後機會

2019-06-23 16:20

MLB／林家正與響尾蛇簽約 選秀加盟台灣第一人

2019-06-23 11:01

NBA／力挺庫班選美國總統 勒夫：我喜歡他

2019-06-23 12:35

NBA／小加索若不執行球員選項 傳鵜鶘有意追逐

2019-06-23 13:49

NBA／暴龍造訪白宮？格林表態不接受川普邀請

2019-06-23 11:06

伯明罕女網／因雨改室內 謝淑薇女雙本季第3冠

2019-06-24 01:51

國泰NBA 3x／馬勵連線現身 MVP李吟娸飆分拚美夢

2019-06-23 20:27

日職／王柏融熄火吞2K 吉田輝星吞生涯首敗

2019-06-23 16:34

NBA／夏聯首戰 狀元探花就強碰

2019-06-24 00:25

哈雷網賽／費德勒10冠王 瞄準溫網金盃

2019-06-23 20:57

MLB／洋基連26場開轟無用 太空人火力更旺

2019-06-24 07:30

NBA／騎士選秀會再挑雙能衛 盼打造東區版雙槍

2019-06-23 18:12

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

MLB／隊友兩度雙殺未成 柳賢振優質先發無關勝敗

2019-06-23 12:11

哈雷網賽／不老費德勒 笑捧賽事第10冠

2019-06-23 23:42

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

中職／悍將、兄弟之戰因雨保留 猿仍有望周二封王

2019-06-23 19:39

NBA／歐拉迪波何時復出？ 溜馬總管：最快12月

2019-06-23 18:50

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

MLB／李維拉敲場內全壘打 球速依舊嚇人

2019-06-24 08:51

MLB／松井秀喜為八村壘加油 也擔心棒球人才危機

2019-06-23 10:12

日職／陽岱鋼返先發選2保送 巨人不敵軟銀

2019-06-23 15:34

MLB／山本喬丹14局無失分破功 仍拿下三連勝

2019-06-24 08:10

伯明罕女網／芭蒂奪冠登頂 43年首位澳洲球后

2019-06-23 22:40

MLB／今日戰績表 雙城贏球成第二支50勝球隊

2019-06-23 15:32

MLB／選秀進大聯盟 林家正「台灣No.1」

2019-06-23 23:45

日職／陳冠宇後援1局失2分 6月防禦率破6

2019-06-23 16:23

LLB少棒／中華隊擊敗紐西蘭 亞太區首戰開紅盤

2019-06-23 10:46

皇后網賽／傷癒首站爭冠 墨瑞：意料之外

2019-06-23 17:40

羽球／別創新格「羽您有約」 推展羽運不遺餘力

2019-06-23 15:20

MiLB／胡智為1.2局狂失7分 張育成4打數無安打

2019-06-23 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top