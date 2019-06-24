MLB／山本喬丹17局無失分破功 仍拿下三連勝

2019-06-24 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬林魚新秀山本喬丹（Jordan Yamamoto）無失分終於破功，不過仍然拿下初登板三連勝，五局失兩分的好表現，幫助馬林魚以6：4擊敗費城人。

生涯前兩戰都投出七局無失分的成績，山本喬丹成為大聯盟1908年以來的第一人，不過今天一局下連投三次四壞，一出局後被塞古拉（Jean Segura）敲出一壘安打丟掉兩分，但生涯前14局無失分已是隊史紀錄。

山本喬丹很快回穩，面對塞古拉之後的16人次，解決其中14人次，總計五局就失這兩分，僅被敲兩安，送出四次四壞，飆出七次三振。

第一局丟掉兩分後如何回穩？山本表示：「這絕對是我需要上緊發條的時刻，我也不願意用送出三次四壞當開場，不過事情已經發生，我回到休息區告訴自己，一球一球投，讓事情自然發展，上場後就是像過去兩場那樣，把球投往本壘，相信我的捕手。」

馬林魚三連戰橫掃費城人，本季第三次橫掃對手，去年一次都沒發生，終結者羅莫（Sergio Romo）表示：「我們是一群雜牌軍，被其他人推到一邊，需要證明自己，但很高興我是其中一份子。」

總教練馬丁利（Don Mattingly ）聽到這個稱號笑了出來，「我不知道我們是不是雜牌軍，不過確實大家不把我們放在眼裡。」

馬林魚靠著瑞多（JT Riddle）在二局上的兩分砲將比數超前，古柏（Garrett Cooper）、安德森（Brian Anderson）在五局上的「背靠背」全壘打則將比數拉開到6：2，奠定勝局。