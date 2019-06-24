MLB／洋基連26場開轟無用 太空人4轟助韋蘭德10勝

2019-06-24 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基主場和太空人系列賽最終戰，雖然創下連續26場開轟的新隊史紀錄，但無法從王牌先發韋蘭德（Justin Verlander）手中有太多突破，再加上太空人打線火力更旺、挹注四轟，終場洋基4：9落敗，中斷八連勝。

洋基遭韋蘭德壓制，五局下是唯一得分的半局，兩出局後希克斯（Aaron Hicks）和賈納（Brett Gardner）安打上壘，勒梅休（DJ LeMahieu）敲出三分砲破蛋。

勒梅休的全壘打也幫助洋基將連續開轟場次推進到26場，刷新自1941年以來的隊史紀錄，下一戰對藍鳥若能持續接力，就能追平2002年遊騎兵所創下的連續27場開轟大聯盟紀錄。

韋蘭德用107球投完七局，只被敲四支安打、失掉三分，兩個保送並飆出九次三振，賽後防禦率2.67，成為今年繼白襪吉歐利托（Lucas Giolito）、雙城歐多瑞齊（Jake Odorizzi）後，大聯盟第三位十勝投手，114.2局投球也暫居全聯盟最多。

系列戰前三場都輸球的太空人今天很早啟動攻勢，並用四發全壘打狠甩洋基；亞土維（Jose Altuve）第一局率先打出陽春砲，懷特（Tyler White）四局上滿貫砲拉開比數，五局上艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）又補上兩分砲，讓洋基先發投手哈普（J.A. Happ）這局投完就此帶著八分責失退場，古瑞爾（Yuli Gurriel）在換投仍以陽春全壘打壓軸。