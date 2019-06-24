桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

在美國，捕手有一個流傳已久的稱號：「無知的工具」（Tools of Ignorance）。這稱號不乏反諷意味地指出：擔任捕手的球員一方面必須擁有像萬能工具一樣能在守備時掌控全場的極高智慧，卻又要傻到願意扛著沈重的護具去肩負這吃力不討好的工作。正因為捕手這個守位的身心負擔是如此繁重，他們的整體打擊表現跟其他野手相比總是遜色不少。以去年為例，上一季全聯盟捕手的打擊三圍就分別只有.232/.304/.372，遠低於其他野手的.252/.323/.417。

近年來棒球講究數據量化，就連捕手「偷好球數」（Framing）這門絕技也被數據專家想辦法轉換成可見的數字，並因此顯示出擅長偷好球數的捕手甚至可能比打擊好的捕手貢獻更大。於是乎許多進攻表現不如人意，但以守備著稱的捕手因此得以在大聯盟佔有一席之地。最知名的例子莫過於遊騎兵捕手馬西斯（Jeff Mathis），截至去年為止他的打擊三圍實在令人「慘不忍睹」，只有.198/.258/.306。但憑藉著超人的偷好球能力——根據Baseball Prospectus網站統計，去年馬西斯僅出賽69場，但靠framing竟能幫響尾蛇省下全大聯盟最多的18.4分——儘管已「高齡」36歲且去年OPS只有.544，球季結束後馬西斯還是獲得遊騎兵隊一紙2年625萬美元的合約。

遊騎兵捕手馬西斯「偷好球數」的功力一流，常常讓對方打者氣得找裁判理論，因此即使他打擊能力奇差無比，依然能在大聯盟有一席之地。 美聯社 分享 facebook

然而捕手的打擊表現並非總是如此不堪，跟其他位置一樣，每隔一段時間總會恰好同時出現一批火力旺盛的頂尖球星。前一次捕手位置人才濟濟的時點距今還不到十年。先是去年剛退休的「雙城先生」茂爾（Joe Mauer）以打擊三圍.365/.444/.587都名列第一的史詩級成績勇奪2009年最有價值球員，之後又有同樣球員生涯全奉獻給巨人隊的波西（Buster Posey）在2012年也包辦國聯打擊王及MVP。這期間還有來自捕手家族也是「生涯紅雀」的莫里納（Yadier Molina）從2011年起連續三年打擊率超過三成且OPS高達.842。這三位捕手不但打擊出色，守備也絕不含糊。三人合計拿了13座金手套獎（莫里納9座、茂爾3座，長期被莫里納擋在前頭的波西也有1座）。

巨人隊捕手波西在過去是有名的強打，也是最近一位拿過MVP的捕手，雖然近兩季快速走下坡，但生涯打擊率目前還維持在.303。 歐新社資料照片 分享 facebook

運動員的最大敵人——年齡對待捕手更加無情，鮮有捕手能在30歲以後成績不大幅下滑。茂爾後來因傷病纏身不得不改守一壘，巨人為保護波西也開始讓他兼任一壘手，在莫里納身手也隨年紀退化後，打擊優異的捕手開始漸如鳳毛麟角。2013年全聯盟捕手的OPS只有.698，是自2002年以來首次跌到七成以下。兩年後又滑落到.678，去年更只有.676，是1992年來的新低。

十年河東十年河西，本季由洋基隊桑契斯（Gary Sanchez）及小熊隊康崔拉斯（Willson Contreras）所領軍的新生代捕手在觸底之後開始大反彈。綽號「海怪」（Kraken）的桑契斯自小聯盟時期就以全壘打火力著稱，升上大聯盟第二年只花了201個打數就轟出20發全壘打，隔年除單季累積33轟外，更一棒打出長達493呎的超大號全壘打。但自前年下半季開始，桑契斯因大小傷不斷表現一直不如預期，直到今年才又一整個大爆發。先是在4月7日締造生涯首度單場三響砲，雖然一度又進入傷兵名單，在上週又轟出一發481呎的大號紅不讓後，僅打了212個打數的桑契斯目前仍以23支並列美聯全壘打王。如果不是因為打席數不足，他的.642長打率也可排到美聯第二，純長打率.368更是讓其他打者瞠乎其後。

洋基在眾多球星受傷的同時，捕手桑契斯適時扛起大砲重任，目前212個打數已揮出23支全壘打、52分打點，比起去年的323打數18轟、53分打點又更上一層樓。 美聯社 分享 facebook

桑契斯全壘打威力十足，跟桑契斯同樣是1992年出生的康崔拉斯則是自2016年季中嶄露頭角後，馬上就以半季.845 OPS的優異成績幫助小熊奪冠。隔年他的成績又更上層樓，不但OPS進步到.855並有21發全壘打。去年球季開打前康崔拉斯還「口出狂言」地表示，他未來會比兩大前輩波西及莫里納更強。事實證明太早放話往往沒有好下場，這一季康崔拉斯雖首次入選明星賽，但下半季卻跟桑契斯一樣陷入長期低潮，最後兩個月的OPS只有.495，從8月1日的.830到球季結束時掉了一成「只有」.730。

有人認為康崔拉斯之所以越打越差，是因為以捕手身份頻繁出賽累積的疲勞所致。畢竟球員生涯一開始練過各種守位、也算是半路出家的他自2013年才開始專任捕手，去年則足足蹲捕了133場（當然是生涯新高）。但康崔拉斯自己在接受訪問時承認上一季之所以陷入低潮，是因為他逐漸疏於做例行性的訓練。今年「迷途知返」後，康崔拉斯不僅找回過往身手更有長足的進步。開季第一個月就以1.043的OPS擠進國聯前三，截至目前為止也仍以.934暫居第11，而且是目前全大聯盟捕手的頭一名。

小熊捕手康崔拉斯是打破小熊魔咒的關鍵人物之一，去年陷入生涯最大低潮，不過本季已一掃陰霾，還有可能繳出生涯單季最佳成績。 美聯社 分享 facebook

這一波打擊大躍進還不僅止於這兩位新世代的強打型捕手，或許跟今年球特別「彈」也有關，許多捕手不約而同地砲聲隆隆打出生涯年。目前全大聯盟打席數破百的捕手中，長打率超過五成的多達9人，OPS超過.800的更有17位之多。特別有趣的是，這些捕手大多都在今年換了新東家打擊才一鳴驚人。其中包括最近三季年年擊出20發以上全壘打的釀酒人捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），目前他以17支全壘打及.932的OPS暫居所有捕手第二，並以2.9的WAR大幅領先其他捕手。去年冬天不獲老虎續約成為自由球員的麥肯（James McCann）過去生涯OPS只有.653，本季投效同區的白襪表現突飛猛進，目前出賽51場打擊三圍高達.319/.380/.505。更扯的還有金鶯捕手塞維里諾（Pedro Severino），他在春訓結束前被國民放上棄權名單（Waivers）後隨即被金鶯撿走，結果竟成了這隻大爛隊今年少數的亮點之一。賽維里諾目前僅打了146個打數就轟出8發全壘打——其中包括6月4日對遊騎兵的單場三響砲，OPS達到.861，同時他的阻殺率41.7%也並列美聯第一。

葛蘭多對自己非常有信心，他拒絕大都會提給他的4年長約，而以一年1600萬美元加入釀酒人，果然本季可望打出生涯代表作。 美聯社 分享 facebook

除此之外還有轉投太空人後打擊大幅進步的捕手奇利歐斯（Robinson Chirinos，OPS .858）、從紅雀被交易到響尾蛇的凱利（Carson Kelly，.853）、被白襪換給水手的納維茲（Omar Narvaez，.853），以及兩大強隊勇士、雙城的主力捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers，.840）與卡斯楚（Jason Castro，.838），個個都成了讓對手不敢輕視的強打型捕手。

與此同時本月初的選秀會上，金鶯又用他們的狀元籤選上了號稱是哈波（Bryce Harper）以來的最佳新人魯奇曼（Adley Rutschman）。恰恰跟哈波一樣，魯奇曼也是個「捕手底」。不同的是，國民在選上哈波前就已決定要讓他改守外野以最大化他的打擊價值。而打擊技藝令所有球探讚不絕口，守備也擁有中上水準的魯奇曼則有可能在金鶯農場以捕手身份出發。未來如果他能以捕手之姿升上大聯盟，屆時這波強打捕手的黃金世代又將增添一位強大的生力軍。