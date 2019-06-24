親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

游盈隆反蔡反到退黨…為1個人與1場難解的恩怨

運動筆記【體驗】迪卡儂間歇訓練防水電子錶 W500 M swip久違的參賽
健行筆記大屯西峰路線初探一事能狂便少年！阿蓮五虎兄弟一日阿溪縱走
NBA2019年選秀第9順位- 八村壘 2019選秀第8順位- Jaxson Hayes

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00tyruschen

在美國，捕手有一個流傳已久的稱號：「無知的工具」（Tools of Ignorance）。這稱號不乏反諷意味地指出：擔任捕手的球員一方面必須擁有像萬能工具一樣能在守備時掌控全場的極高智慧，卻又要傻到願意扛著沈重的護具去肩負這吃力不討好的工作。正因為捕手這個守位的身心負擔是如此繁重，他們的整體打擊表現跟其他野手相比總是遜色不少。以去年為例，上一季全聯盟捕手的打擊三圍就分別只有.232/.304/.372，遠低於其他野手的.252/.323/.417。

近年來棒球講究數據量化，就連捕手「偷好球數」（Framing）這門絕技也被數據專家想辦法轉換成可見的數字，並因此顯示出擅長偷好球數的捕手甚至可能比打擊好的捕手貢獻更大。於是乎許多進攻表現不如人意，但以守備著稱的捕手因此得以在大聯盟佔有一席之地。最知名的例子莫過於遊騎兵捕手馬西斯（Jeff Mathis），截至去年為止他的打擊三圍實在令人「慘不忍睹」，只有.198/.258/.306。但憑藉著超人的偷好球能力——根據Baseball Prospectus網站統計，去年馬西斯僅出賽69場，但靠framing竟能幫響尾蛇省下全大聯盟最多的18.4分——儘管已「高齡」36歲且去年OPS只有.544，球季結束後馬西斯還是獲得遊騎兵隊一紙2年625萬美元的合約。

遊騎兵捕手馬西斯「偷好球數」的功力一流，常常讓對方打者氣得找裁判理論，因此即使他...
遊騎兵捕手馬西斯「偷好球數」的功力一流，常常讓對方打者氣得找裁判理論，因此即使他打擊能力奇差無比，依然能在大聯盟有一席之地。 美聯社
分享

然而捕手的打擊表現並非總是如此不堪，跟其他位置一樣，每隔一段時間總會恰好同時出現一批火力旺盛的頂尖球星。前一次捕手位置人才濟濟的時點距今還不到十年。先是去年剛退休的「雙城先生」茂爾（Joe Mauer）以打擊三圍.365/.444/.587都名列第一的史詩級成績勇奪2009年最有價值球員，之後又有同樣球員生涯全奉獻給巨人隊的波西（Buster Posey）在2012年也包辦國聯打擊王及MVP。這期間還有來自捕手家族也是「生涯紅雀」的莫里納（Yadier Molina）從2011年起連續三年打擊率超過三成且OPS高達.842。這三位捕手不但打擊出色，守備也絕不含糊。三人合計拿了13座金手套獎（莫里納9座、茂爾3座，長期被莫里納擋在前頭的波西也有1座）。

巨人隊捕手波西在過去是有名的強打，也是最近一位拿過MVP的捕手，雖然近兩季快速走...
巨人隊捕手波西在過去是有名的強打，也是最近一位拿過MVP的捕手，雖然近兩季快速走下坡，但生涯打擊率目前還維持在.303。 歐新社資料照片
分享

運動員的最大敵人——年齡對待捕手更加無情，鮮有捕手能在30歲以後成績不大幅下滑。茂爾後來因傷病纏身不得不改守一壘，巨人為保護波西也開始讓他兼任一壘手，在莫里納身手也隨年紀退化後，打擊優異的捕手開始漸如鳳毛麟角。2013年全聯盟捕手的OPS只有.698，是自2002年以來首次跌到七成以下。兩年後又滑落到.678，去年更只有.676，是1992年來的新低。

十年河東十年河西，本季由洋基隊桑契斯（Gary Sanchez）及小熊隊康崔拉斯（Willson Contreras）所領軍的新生代捕手在觸底之後開始大反彈。綽號「海怪」（Kraken）的桑契斯自小聯盟時期就以全壘打火力著稱，升上大聯盟第二年只花了201個打數就轟出20發全壘打，隔年除單季累積33轟外，更一棒打出長達493呎的超大號全壘打。但自前年下半季開始，桑契斯因大小傷不斷表現一直不如預期，直到今年才又一整個大爆發。先是在4月7日締造生涯首度單場三響砲，雖然一度又進入傷兵名單，在上週又轟出一發481呎的大號紅不讓後，僅打了212個打數的桑契斯目前仍以23支並列美聯全壘打王。如果不是因為打席數不足，他的.642長打率也可排到美聯第二，純長打率.368更是讓其他打者瞠乎其後。

洋基在眾多球星受傷的同時，捕手桑契斯適時扛起大砲重任，目前212個打數已揮出23...
洋基在眾多球星受傷的同時，捕手桑契斯適時扛起大砲重任，目前212個打數已揮出23支全壘打、52分打點，比起去年的323打數18轟、53分打點又更上一層樓。 美聯社
分享

桑契斯全壘打威力十足，跟桑契斯同樣是1992年出生的康崔拉斯則是自2016年季中嶄露頭角後，馬上就以半季.845 OPS的優異成績幫助小熊奪冠。隔年他的成績又更上層樓，不但OPS進步到.855並有21發全壘打。去年球季開打前康崔拉斯還「口出狂言」地表示，他未來會比兩大前輩波西及莫里納更強。事實證明太早放話往往沒有好下場，這一季康崔拉斯雖首次入選明星賽，但下半季卻跟桑契斯一樣陷入長期低潮，最後兩個月的OPS只有.495，從8月1日的.830到球季結束時掉了一成「只有」.730。

有人認為康崔拉斯之所以越打越差，是因為以捕手身份頻繁出賽累積的疲勞所致。畢竟球員生涯一開始練過各種守位、也算是半路出家的他自2013年才開始專任捕手，去年則足足蹲捕了133場（當然是生涯新高）。但康崔拉斯自己在接受訪問時承認上一季之所以陷入低潮，是因為他逐漸疏於做例行性的訓練。今年「迷途知返」後，康崔拉斯不僅找回過往身手更有長足的進步。開季第一個月就以1.043的OPS擠進國聯前三，截至目前為止也仍以.934暫居第11，而且是目前全大聯盟捕手的頭一名。

小熊捕手康崔拉斯是打破小熊魔咒的關鍵人物之一，去年陷入生涯最大低潮，不過本季已一...
小熊捕手康崔拉斯是打破小熊魔咒的關鍵人物之一，去年陷入生涯最大低潮，不過本季已一掃陰霾，還有可能繳出生涯單季最佳成績。 美聯社
分享

這一波打擊大躍進還不僅止於這兩位新世代的強打型捕手，或許跟今年球特別「彈」也有關，許多捕手不約而同地砲聲隆隆打出生涯年。目前全大聯盟打席數破百的捕手中，長打率超過五成的多達9人，OPS超過.800的更有17位之多。特別有趣的是，這些捕手大多都在今年換了新東家打擊才一鳴驚人。其中包括最近三季年年擊出20發以上全壘打的釀酒人捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），目前他以17支全壘打及.932的OPS暫居所有捕手第二，並以2.9的WAR大幅領先其他捕手。去年冬天不獲老虎續約成為自由球員的麥肯（James McCann）過去生涯OPS只有.653，本季投效同區的白襪表現突飛猛進，目前出賽51場打擊三圍高達.319/.380/.505。更扯的還有金鶯捕手塞維里諾（Pedro Severino），他在春訓結束前被國民放上棄權名單（Waivers）後隨即被金鶯撿走，結果竟成了這隻大爛隊今年少數的亮點之一。賽維里諾目前僅打了146個打數就轟出8發全壘打——其中包括6月4日對遊騎兵的單場三響砲，OPS達到.861，同時他的阻殺率41.7%也並列美聯第一。

葛蘭多對自己非常有信心，他拒絕大都會提給他的4年長約，而以一年1600萬美元加入...
葛蘭多對自己非常有信心，他拒絕大都會提給他的4年長約，而以一年1600萬美元加入釀酒人，果然本季可望打出生涯代表作。 美聯社
分享

除此之外還有轉投太空人後打擊大幅進步的捕手奇利歐斯（Robinson Chirinos，OPS .858）、從紅雀被交易到響尾蛇的凱利（Carson Kelly，.853）、被白襪換給水手的納維茲（Omar Narvaez，.853），以及兩大強隊勇士、雙城的主力捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers，.840）與卡斯楚（Jason Castro，.838），個個都成了讓對手不敢輕視的強打型捕手。

與此同時本月初的選秀會上，金鶯又用他們的狀元籤選上了號稱是哈波（Bryce Harper）以來的最佳新人魯奇曼（Adley Rutschman）。恰恰跟哈波一樣，魯奇曼也是個「捕手底」。不同的是，國民在選上哈波前就已決定要讓他改守外野以最大化他的打擊價值。而打擊技藝令所有球探讚不絕口，守備也擁有中上水準的魯奇曼則有可能在金鶯農場以捕手身份出發。未來如果他能以捕手之姿升上大聯盟，屆時這波強打捕手的黃金世代又將增添一位強大的生力軍。

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

MLB／選秀進美國職棒 林家正「台灣No.1」

2019-06-23 23:45

MLB／隊友兩度雙殺未成 柳賢振優質先發無關勝敗

2019-06-23 12:11

MLB／山本喬丹17局無失分破功 仍拿下三連勝

2019-06-24 08:10

MLB／洋基連26場開轟無用 太空人4轟助韋蘭德10勝

2019-06-24 07:30

MiLB／張景淯後援2局挨轟 吞新人聯盟生涯首敗

2019-06-23 18:00

MLB／今日戰績表 雙城贏球成第二支50勝球隊

2019-06-23 15:32

MiLB／胡智為1.2局狂失7分 張育成4打數無安打

2019-06-23 11:58

MLB／林家正與響尾蛇簽約 選秀加盟台灣第一人

2019-06-23 11:01

MLB／田中好投無關勝負 史丹頓4打點助洋基勝

2019-06-23 10:38

MLB／松井秀喜為八村壘加油 也擔心棒球人才危機

2019-06-23 10:12

MLB／客隊開轟主場球迷歡呼 普荷斯專屬禮遇

2019-06-23 09:27

MLB／迪崔克6觸身球寫紀錄 釀酒人酸故意被砸

2019-06-23 08:26

MLB／歐提茲離開加護病房 家鄉不相信官方說法

2019-06-23 08:12

MLB／陳偉殷2.1局無失分 第3個中繼點到手

2019-06-23 07:27

MLB／還沒明星賽26轟 阿隆索平大都會菜鳥紀錄

2019-06-23 06:45

MLB／布勒飆生涯最多16K 道奇再見轟擊倒洛磯

2019-06-22 12:58

MLB／王維中連兩場挨轟 後援三局防禦率上升

2019-06-22 12:53

MLB／風勢助威 馬札拉505呎轟平大聯盟紀錄

2019-06-22 11:50

MLB／普荷斯返紅雀跑出內野安 大谷代打吞K

2019-06-22 11:50

MLB／凱柯本季首戰丟4分吞敗 擋不住國民5連勝

2019-06-22 11:20

MLB／賈吉歸隊首扛一棒無安打 洋基仍奪7連勝

2019-06-22 10:51

MLB／明星賽大谷無緣先發 洋基有望內野大滿貫

2019-06-22 10:42

MLB／不惜一切代價 洋基想挖薛則

2019-06-22 09:43

MLB／睽違八年重返紅雀 球迷熱烈歡迎普荷斯

2019-06-22 09:28

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00
看更多

熱門文章

NBA／總冠軍衝突插曲 柯瑞：盼有更好處理方式

2019-06-23 16:11

NBA／湖人奪AD付出太多？ 魔術強森不認同

2019-06-23 08:52

日職／王柏融4支0 火腿交流戰3連敗收尾

2019-06-23 16:07

NBA／取得勇士同意 湖人面試助理教練亞當斯

2019-06-23 12:15

MLB／田中好投無關勝負 史丹頓4打點助洋基勝

2019-06-23 10:38

NBA／哈特發文感謝湖人球團 卻獨漏總經理

2019-06-23 13:07

NBA／法國頂尖後衛 相隔5年重返聯盟

2019-06-23 14:14

NBA／ESPY入圍名單 最佳球員未見詹皇

2019-06-23 10:25

NBA／波格登傳將尋求高薪 公鹿留人傷腦筋

2019-06-23 18:04

NBA／力挺庫班選美國總統 勒夫：我喜歡他

2019-06-23 12:35

NBA／贊成霍福特離開 皮爾斯：拚大約最後機會

2019-06-23 16:20

MLB／林家正與響尾蛇簽約 選秀加盟台灣第一人

2019-06-23 11:01

NBA／小加索若不執行球員選項 傳鵜鶘有意追逐

2019-06-23 13:49

NBA／暴龍造訪白宮？格林表態不接受川普邀請

2019-06-23 11:06

國泰NBA 3x／馬勵連線現身 MVP李吟娸飆分拚美夢

2019-06-23 20:27

MLB／客隊開轟主場球迷歡呼 普荷斯專屬禮遇

2019-06-23 09:27

伯明罕女網／雨神來亂改室內 謝淑薇女雙收穫本季第3冠

2019-06-24 01:51

日職／王柏融熄火吞2K 吉田輝星吞生涯首敗

2019-06-23 16:34

哈雷網賽／費德勒10冠王 瞄準溫網金盃

2019-06-23 20:57

MLB／迪崔克6觸身球寫紀錄 釀酒人酸故意被砸

2019-06-23 08:26

MLB／隊友兩度雙殺未成 柳賢振優質先發無關勝敗

2019-06-23 12:11

中職／悍將、兄弟之戰因雨保留 猿仍有望周二封王

2019-06-23 19:39

NBA／騎士選秀會再挑雙能衛 盼打造東區版雙槍

2019-06-23 18:12

哈雷網賽／不老費德勒 笑捧第10冠

2019-06-23 23:42

MLB／松井秀喜為八村壘加油 也擔心棒球人才危機

2019-06-23 10:12

日職／陽岱鋼返先發選2保送 巨人不敵軟銀

2019-06-23 15:34

桑契茲、康崔拉斯領軍 強打捕手黃金世代來臨

2019-06-24 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

NBA／夏聯首戰 狀元探花就強碰

2019-06-24 00:25

皇后網賽／不當行為遭罰款 基里洛斯：只想公平

2019-06-23 09:47

MLB／洋基連26場開轟無用 太空人4轟助韋蘭德10勝

2019-06-24 07:30

MLB／今日戰績表 雙城贏球成第二支50勝球隊

2019-06-23 15:32

伯明罕女網／芭蒂奪冠登頂 43年首位澳洲球后

2019-06-23 22:40

日職／陳冠宇後援1局失2分 6月防禦率破6

2019-06-23 16:23

LLB少棒／中華隊擊敗紐西蘭 亞太區首戰開紅盤

2019-06-23 10:46

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

皇后網賽／傷癒首站爭冠 墨瑞：意料之外

2019-06-23 17:40

羽球／別創新格「羽您有約」 推展羽運不遺餘力

2019-06-23 15:20

MiLB／胡智為1.2局狂失7分 張育成4打數無安打

2019-06-23 11:58

NBA／歐拉迪波何時復出？ 溜馬總管：最快12月

2019-06-23 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top