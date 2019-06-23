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MiLB／張景淯後援2局挨轟 吞新人聯盟生涯首敗

2019-06-23 18:00中央社 台北23日綜合報導

旅美水手隊投手張景淯今天在新人聯盟與道奇隊交手，後援投2局挨轟，失掉2分責失分，...
旅美水手隊投手張景淯今天在新人聯盟與道奇隊交手，後援投2局挨轟，失掉2分責失分，吞下美職小聯盟生涯首敗。 聯合報系資料照
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旅美水手隊投手張景淯今天在新人聯盟與道奇隊交手，後援投2局挨轟，失掉2分責失分，球隊以2比3吞敗，張景淯也吞下美職小聯盟生涯首敗。

張景淯去年6月與美職水手隊簽約，展開旅美生涯，本季從新人聯盟出發，台灣時間18日在美職小聯盟初登板，新人聯盟與白襪隊比賽中繼投2局，沒有敲出安打，投出4次三振、無失分。

今天水手隊新人聯盟與道奇隊交手，水手隊2局靠著接連3支安打、滾地球先馳得點，道奇隊前5局打線受制，沒能拿下分數，直到6局靠著陽春砲將比數扳平。

水手隊7局再起攻勢，2人出局後靠著二壘打、安打拿分以2比1超前比數，張景淯下半局接手後援，三振首名打者，接著被敲安打，再投出三振、讓打者敲出右外野飛球出局，沒有失分。

張景淯8局讓對方打者3上3下，9局續投面對首名打者被敲陽春砲，接著投出觸身球保送，再被敲出安打，1個出局數都沒有抓到就退場，接手投手莫戈隆（MattMogollon）沒能止血，滿壘時投出再見保送，水手隊吞下敗仗。

張景淯今天總計用22球投2局，被敲3支安打，失掉2分責失分，投出4次三振，救援失敗，球隊輸球，張景淯吞下旅美生涯小聯盟首敗。

張景淯水手
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