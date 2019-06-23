MLB／隊友兩度雙殺未成 柳賢振優質先發無關勝敗

2019-06-23 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



道奇韓籍投手柳賢振今對洛磯投六局失三分，因隊友失誤，僅一分自責分，再繳優質先發但無關勝敗。 美聯社 分享 facebook

道奇韓籍投手柳賢振今對洛磯投六局失三分，因隊友失誤，僅一分自責分，無關勝敗，兩隊打進延長賽，最終由道奇佛度戈（Alex Verdugo）敲出再見全壘打，在11局下以5：4擊敗洛磯。

柳賢振今天首局被敲兩安，丟掉一分，三局上碰到亂流，先被投手藍伯特（Peter Lambert）敲出安打，下一棒布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲出滾地，一壘手傳往二壘時游擊手漏接，雙殺變成安全上壘，戴斯蒙（Ian Desmond）安打丟掉一分，墨菲（Daniel Murphy）在一出局後敲出滾地，再度雙殺未成，再掉一分。

柳賢振四到六局僅被敲兩安，六局投完合計被敲七安，送出五次三振，僅有一次四壞保送，也是本季第六次四壞，防禦率略微上升到1.27，仍居大聯盟防禦率王，六月至今出賽四場，總計26局，雖然丟掉六分，其中僅兩分自責。

道奇在延長賽靠再見轟贏球。 美聯社 分享 facebook

道奇在五局下靠著佛度戈的陽春砲將比數追成3：3平手，七局上換洛磯塔皮亞（Raimel Tapia）陽春砲超前，不過八局下道奇靠著貝提（Matt Beaty）敲安追平，將戰線拉進延長賽，佛度戈在11局下敲出單場第二發全壘打，以一分差獲勝。