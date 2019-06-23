MiLB／胡智為1.2局狂失7分 張育成4打數無安打

2019-06-23 11:58 中央社 台北23日綜合報導



胡智為中繼1.2局被敲5支安打，包含2發全壘打，狂失7分。 美聯社資料照 分享 facebook

印地安人3A今天對費城人3A的比賽，胡智為中繼1.2局被敲5支安打，包含2發全壘打，狂失7分；張育成則是4打數沒有敲出安打，印地安人3A終場以1比13吞敗。

費城人3A今天打線火燙，印地安人3A先發投手鮑爾森（Jake Paulson）主投5局，被敲出4支安打，包含2發全壘打，其中一支是第6局被轟3分全壘打，共失4分，第6局一個人都沒解決就退場。

胡智為接替投球，送出1次三振後，被里斯提（Austin Listi）敲陽春砲，不過之後再投出三振，最後用滾地球解決這局。

第7局胡智為續投，投出保送後被耶南德茲（JanHernandez）轟出2分全壘打，投1次三振後，接連被敲3支安打，包含2支二壘安打，再掉1分，接著被擊出滾地球失1分，又投出保送，之後被換下場。

接替的投手沒能守住，被華丁（Mitch Walding）轟3分全壘打，其中2分記在胡智為身上，費城人3A這局一口氣攻下7分，終場就以13比1奪勝。總計胡智為投1.2局，被敲5支安打，包含2發全壘打，投2次保送、3次三振，失掉7分，賽後防禦率飆升至7.61。

同場張育成先發打第2棒，擔任游擊手，第1局因對方守備失誤上壘，第3局擊出中外野飛球出局，第6局擊出一壘飛球出局，第8局吞下三振。總計張育成4打數沒有敲出安打，目前出賽18場，打擊率1成56。