MLB／林家正與響尾蛇簽約 選秀加盟台灣第一人

2019-06-23 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



林家正與響尾蛇完成簽約，成為史上第一個透過選秀投身美職的台灣球員。林家正／提供 分享 facebook

今年大聯盟選秀以第14輪被響尾蛇選進的林家正，今天正式和球團完成簽約，成為史上第一位透過選秀進入美職體系的台灣球員，據報導簽約金為12.5萬美元（約新台幣387萬元），接下來將接受指派，投入小聯盟賽季比賽。

林家正在臉書粉絲團向台灣球迷分享好消息，他在響尾蛇位於鳳凰城的春訓基地簽下職業合約，除了簽約金以外，還包括了未來結束選手生涯後，完成大學學業的學雜費與住宿所需開支，他寫著：「我了解簽下這份合約只是棒球生涯中的一個過程，接下來等待著我的將是職業球隊辛苦但是扎實的訓練內容，以及小聯盟球季過程中的種種磨練。」

21歲的林家正目前就讀亞利桑納州立大學，不像一般台灣小球員的逐夢之路，他並非透過國際球員簽約獲得大聯盟球團青睞，而是在高中就選擇前往美國就讀，他強調，「做為第一位來到美國就學、經過選秀而簽下合約進入美國職棒大聯盟體系的台灣人，希望我的經歷可以鼓勵更多台灣的孩子們勇敢追尋自己的夢想，挑戰不一樣、或是沒有那麼多人走過的道路，過程或許艱辛，但是最後的果實會是甜美的。」

林家正曾在2016年高中畢業時就獲得水手在選秀會第16輪相中，不過並未簽約，去年他重新投入選秀會，也被太空人以第29輪挑走，最後同樣沒有達成共識。

林家正成為響尾蛇隊史第三位台灣球員，最早加入的黃暐傑去年透過交易前往遊騎兵，更在今年成為第15位登上大聯盟的台將，林凱威現在正在1A打拚。

響尾蛇也順利簽下首輪大物新秀，18歲的卡洛爾（Corbin Carroll）是台、美混血兒，母親來自台灣，以370萬美元簽約金加盟。