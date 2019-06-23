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MLB／田中好投無關勝負 史丹頓4打點助洋基勝

2019-06-23 10:38聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

史丹頓單場獨攬4分打點。 美聯社
史丹頓單場獨攬4分打點。 美聯社
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前一場飆出10K完封勝的洋基日籍投手田中將大，今天在主場迎戰勁旅太空人，先發六局失兩分無關勝敗，洋基終場以7：5贏球。

田中將大雖然被敲出八支安打，但只在六局上丟掉兩分，瑞迪克（Josh Reddick）在一人出局、一壘有人時，敲出中、右外野兩分砲，一棒將比數扳成2：2，這也是今天田中所挨的最後一安，六局投完以88球退場休息，只有一個三振和一次保送。

田中將大6局丟2分無關勝敗。 美聯社
田中將大6局丟2分無關勝敗。 美聯社
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洋基在五局下率先突破鴨蛋，厄謝拉（Gio Urshela）兩分砲棒打太空人先發投手邁利（Wade Miley），將球隊連續開轟場次推進到25場，追平1941年創下的隊史最長紀錄；大聯盟史上最佳為連續27場開轟，由2002年的遊騎兵豎立障礙。

洋基在六局下繼續得分，前兩位打者獲得保送，渥特（Luke Voit）安打形成滿壘，儘管太空人換上牛棚投手哈瑞斯（Will Harris）救火，下一棒史丹頓（Giancarlo Stanton）仍敲出兩分打點安打，要回4：2領先。

不過田中將大的勝投希望沒持續太久，七局上接替投球的霍德（Jonathan Holder）挨了太空人新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）三分彈，這位只出賽11場的21歲小將已經達成六轟。

洋基下個半局立刻回應，羅曼恩（Austin Romine）陽春全壘打讓比賽回到5：5重新開始，兩出局後史丹頓再度把握機會，敲出關鍵安打，送回二、三壘上的隊友，個人獨攬四分打點。

洋基田中將大
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