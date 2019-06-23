親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

影／開平溪線20年首見！孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

升湖水位？養魚防蚊？韓國瑜妙招 為何柯P噗哧笑

運動筆記【活動】NB x 國手陳秉豐 聯手打造NBRC跑步訓練班【分享】運動後怎麼吃？馬甲線女孩分享菜單！
健行筆記石壁潭生態步道、中坑山連走台中和平鳶嘴山
NBA2019年選秀第9順位- 八村壘 2019選秀第8順位- Jaxson Hayes

MLB／客隊開轟主場球迷歡呼 普荷斯專屬禮遇

2019-06-23 09:27聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

天使隊普荷斯生涯首度作客紅雀，每一次上場打擊都受到全場起立致敬。 美聯社
天使隊普荷斯生涯首度作客紅雀，每一次上場打擊都受到全場起立致敬。 美聯社
分享

在敵隊主場敲出全壘打，還能會獲得球迷歡呼致意？天使普荷斯（Albert Pujols）今天作客前東家紅雀隊就受到這樣的禮遇，不過紅雀仍以4：2留下勝利。

普荷斯自2012年從紅雀轉戰天使後，本周是生涯首度作客紅雀，每一次上場打擊都受到全場起立致敬，包括今天第七局、第三打席，面對哈德森（Dakota Hudson）敲出陽春砲，全場歡聲雷動。

普荷斯表示：「試著跑完壘包、回到本壘，走回休息區，還要保持住情緒，這真得很難，我會記得這一刻，我的生涯、家族、妻子以及五個小孩，還有朋友們，都在這座城市，這一刻我會永遠珍藏。」

這是普荷斯自2011年世界大賽後，再度在紅雀主場敲出長打，就連回到休息區後，還要出來脫帽向觀眾不停歇的掌聲致意，被問到是否有看過客隊球員被請求出來脫帽致意？天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）想了一下說：「沒有，我想我從來沒看過。」

挨轟的哈德森也不介意球迷給敵隊掌聲，「這沒什麼關係，他值得這些掌聲，他為這個球隊貢獻了許多，我認為他是紅雀隊的代表球員。」

普荷斯這發全壘打也打破紀錄，在跨聯盟賽事敲出66轟，擺脫托米（Jim Thome）獨居第一，216打點則與A-Rod（Alex Rodriguez）並列跨聯盟賽事第一，普荷斯表示：「很遺憾我們今天輸球了，但至少有留給球迷好的回憶。」

普荷斯紅雀天使
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

MLB／還沒明星賽26轟 阿隆索平大都會菜鳥紀錄

2019-06-23 06:45

MLB／陳偉殷2.1局無失分 第3個中繼點到手

2019-06-23 07:27

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

MLB／迪崔克6觸身球寫紀錄 釀酒人反酸故意被砸

2019-06-23 08:26

MLB／歐提茲離開加護病房 多明尼加人不相信認錯說

2019-06-23 08:12

MLB／今日戰績表 賈吉復出歸隊洋基拉出7連勝

2019-06-22 13:30

MLB／布勒飆生涯最多16K 道奇再見轟擊倒洛磯

2019-06-22 12:58

MLB／王維中連兩場挨轟 後援三局防禦率上升

2019-06-22 12:53

MLB／風勢助威 馬札拉505呎轟平大聯盟紀錄

2019-06-22 11:50

MLB／普荷斯返紅雀跑出內野安 大谷代打吞K

2019-06-22 11:50

MLB／凱柯本季首戰丟4分吞敗 擋不住國民5連勝

2019-06-22 11:20

MLB／賈吉歸隊首扛一棒無安打 洋基仍奪7連勝

2019-06-22 10:51

MLB／明星賽大谷無緣先發 洋基有望內野大滿貫

2019-06-22 10:42

MLB／不惜一切代價 洋基想挖薛則

2019-06-22 09:43

MLB／睽違八年重返紅雀 球迷熱烈歡迎普荷斯

2019-06-22 09:28

MLB／連10場無關勝負創隊史 達比修：太怪了

2019-06-22 08:17

MLB／9勝投手蒙塔斯被驗出禁藥 禁賽80場

2019-06-22 07:57

MLB／阿隆索25轟出爐 平國聯新人上半季最多轟

2019-06-21 11:30

MLB／哈波扛首棒 費城人變招照吞四連敗

2019-06-21 11:19

MLB／牛棚隊友又放火 陳偉殷0.1局失1分

2019-06-21 10:54

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

全壘打滿天飛時代 菜鳥一個比一個更狠

2019-06-03 07:00

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00
看更多

熱門文章

中職／第6隊要來了嗎 最快下周可望有答案

2019-06-22 16:18

MLB／不惜一切代價 洋基想挖薛則

2019-06-22 09:43

NBA／羅素表現破繭而出 傳湖人有意追逐回鍋

2019-06-22 16:38

NBA／鵜鶘重建 總管：不會把威廉森當救世主

2019-06-22 10:41

NBA／尋求交易未果 美媒曝騎士擬裁掉JR史密斯

2019-06-22 16:30

日職／王柏融代打敲一壘安 進帳第30分打點

2019-06-22 15:41

NBA／對訓練和保養有信心 柯瑞：我能打到40歲

2019-06-22 17:41

NBA／好事一樁接一樁 八村壘加入喬丹牌旗下

2019-06-22 16:31

NBA／布萊恩迎四千金 取名Capri Kobe Bryant

2019-06-22 09:25

NBA／續留暴龍可能性大增？雷納德代言加拿大航運

2019-06-22 16:21

MLB／明星賽大谷無緣先發 洋基有望內野大滿貫

2019-06-22 10:42

NBA／看到暴龍奪冠 前教頭凱西：令人興奮

2019-06-22 12:59

NBA／林書豪70年代造型神似成龍 周董：以後就這樣打球

2019-06-22 15:38

MLB／王維中連兩場挨轟 後援三局防禦率上升

2019-06-22 12:53

中職／澳職組隊打二軍 至今仍無下文

2019-06-22 18:24

NBA／懷塞德執行球員選項 下季年薪2710萬美元

2019-06-22 16:25

體操／16歲丁華恬技壓日韓 亞錦賽平衡木奪金

2019-06-22 17:57

MLB／賈吉歸隊首扛一棒無安打 洋基仍奪7連勝

2019-06-22 10:51

MLB／陳偉殷2.1局無失分 第3個中繼點到手

2019-06-23 07:27

爵士整軍備戰 柯利進駐後場如虎添翼

2019-06-22 14:11

伯明罕網賽／賞蛋給前法網冠軍 謝淑薇雙打爭冠

2019-06-22 23:48

MLB／今日戰績表 賈吉復出歸隊洋基拉出7連勝

2019-06-22 13:30

中職／朱育賢雙響轟悍將 猿上半季封王M2

2019-06-22 21:55

MLB／布勒飆生涯最多16K 道奇再見轟擊倒洛磯

2019-06-22 12:58

NBA／相信勇士王朝未完 伊古達拉：會再次奪冠

2019-06-22 08:47

中職／二軍表現佳 兄弟18歲游擊手江坤宇首升一軍

2019-06-22 19:23

MLB／風勢助威 馬札拉505呎轟平大聯盟紀錄

2019-06-22 11:50

中職／明確認龍隊加盟 第6隊本周有答案

2019-06-23 00:09

MLB／還沒明星賽26轟 阿隆索平大都會菜鳥紀錄

2019-06-23 06:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top