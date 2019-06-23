MLB／客隊開轟主場球迷歡呼 普荷斯專屬禮遇

2019-06-23 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



天使隊普荷斯生涯首度作客紅雀，每一次上場打擊都受到全場起立致敬。 美聯社 分享 facebook

在敵隊主場敲出全壘打，還能會獲得球迷歡呼致意？天使隊普荷斯（Albert Pujols）今天作客前東家紅雀隊就受到這樣的禮遇，不過紅雀仍以4：2留下勝利。

普荷斯自2012年從紅雀轉戰天使後，本周是生涯首度作客紅雀，每一次上場打擊都受到全場起立致敬，包括今天第七局、第三打席，面對哈德森（Dakota Hudson）敲出陽春砲，全場歡聲雷動。

普荷斯表示：「試著跑完壘包、回到本壘，走回休息區，還要保持住情緒，這真得很難，我會記得這一刻，我的生涯、家族、妻子以及五個小孩，還有朋友們，都在這座城市，這一刻我會永遠珍藏。」

這是普荷斯自2011年世界大賽後，再度在紅雀主場敲出長打，就連回到休息區後，還要出來脫帽向觀眾不停歇的掌聲致意，被問到是否有看過客隊球員被請求出來脫帽致意？天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）想了一下說：「沒有，我想我從來沒看過。」

挨轟的哈德森也不介意球迷給敵隊掌聲，「這沒什麼關係，他值得這些掌聲，他為這個球隊貢獻了許多，我認為他是紅雀隊的代表球員。」

普荷斯這發全壘打也打破紀錄，在跨聯盟賽事敲出66轟，擺脫托米（Jim Thome）獨居第一，216打點則與A-Rod（Alex Rodriguez）並列跨聯盟賽事第一，普荷斯表示：「很遺憾我們今天輸球了，但至少有留給球迷好的回憶。」