MLB／迪崔克6觸身球寫紀錄 釀酒人反酸故意被砸

2019-06-23 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



系列賽只打3場，紅人二壘手迪崔克就集滿六個觸身球，寫下單一系列賽新紀錄。 美聯社 分享 facebook

紅人和釀酒人的四連戰系列賽才打完第三場，紅人二壘手迪崔克（Derek Dietrich）就集滿六個觸身球，寫下單一系列賽新紀錄，不過釀酒人這方卻相當不滿，認為迪崔克是故意造成觸身球，讓他不得不為自己澄清。

釀酒人今天以6：5一分之差贏球，不過五局上牛棚投手克勞迪歐（Alex Claudio）於兩出局、二壘有人時上場，一登板就對迪崔克在零好兩壞情況下投出觸身球，接下來這位「一人左」立刻遭到換投。

加上前天的兩個觸身球和上一場的三次觸身球，迪崔克這個系列賽已經六度遭球吻，而他明天還有一場比賽，能繼續堆高系列賽挨最多觸身球的紀錄。

昨天迪崔克以三次觸身球平大聯盟單場紀錄時，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）就頗有微詞，「該由主審來判斷他是否刻意讓自己被球打到，尤其是第二個，他似乎整個生涯都在做這件事。」

釀酒人球迷同樣抱不平，認為迪崔克的手肘在準備打擊時過度搖擺，提高了觸身球的機率，昨天的釀酒人先發投手安德森（Chase Anderson）也分享親身經驗，「第一球是我打到他，但第二球我投了一顆卡特球，我不認為那球會打到人，這大概是他的比賽方式，我們需要找方法讓他出局。」

事實上迪崔克對「萬磁王」這個角色並不陌生，生涯677場出賽有107次的觸身球經驗，今年也正以14次領先全聯盟。

迪崔克出面喊冤，「真好笑，他們問我覺得自己會被砸幾次，和我試著讓自己被砸幾次，我真的沒有一次是故意的，如果球來了就來了，事情就是如此發生，我從不躲避，上壘最重要，無論是保送、觸身球都無所謂。」