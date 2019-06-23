MLB／陳偉殷2.1局無失分 第3個中繼點到手

2019-06-23 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



陳偉殷對費城人中繼2.1局無失分，收下生涯第三個中繼點，防禦率也下降到7.04。 美聯社 分享 facebook 馬林魚作客費城人之戰，陳偉殷七局下比數領先時登板後援，2.1局被敲三支安打無失分，防禦率下降到7.04，並且收下生涯第三個中繼點，終場馬林魚以5：3險勝。

馬林魚在七局上反攻三分，以4：3獲得逆轉，下個半局陳偉殷以第二任牛棚的角色接替投球，製造三上三下帶有一次三振。

馬林魚八局上多添一分保險，八局下陳偉殷續投，雖然被首名打者敲安上壘，但讓下一棒的哈波（Bryce Harper）擊出雙殺打，保送霍金斯（Rhys Hoskins）後，才抓到第三個出局數。

陳偉殷九局下繼續投球嘗試關門，不過製造一出局後被連敲兩支安打，留下一、三壘的責任退場，接手的奇哈達（Jose Quijada）雖然弄成滿壘的險況，仍在驚險中守成，也獲得生涯第一個救援點。

陳偉殷此役面對十個人次，共用37球，23球是好球，一個保送一個三振，最快球速93.9哩，隊友幫忙守住跑者的情況下，順利終結連續兩場掉分的窘境。

由於華力克（Chad Wallach）和阿法洛（Jorge Alfaro）都成了傷兵，陳偉殷今天的捕手搭檔是剛從3A升上來的卡斯提歐（Wilkin Castillo），35歲的他暌違十年又兩天重返大聯盟，前一次是在2009年以紅人一員出賽，根據運動統計單位Elias Sports Bureau，卡斯提歐是繼包墨爾（Jim Baumer ）1961年寫下的11年又191天以來，重返大聯盟最長的等待。

卡斯提歐3654天以來的大聯盟首安剛好打下馬林魚的致勝分，七局上就是他深遠的右外野清壘二壘安打，一棒帶有兩分打點翻轉戰局。