MLB／布勒飆生涯最多16K 道奇再見轟擊倒洛磯

2019-06-22 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



分享 facebook 道奇菜鳥貝提（Matt Beaty）在九局下半的再見兩分砲，不僅讓球隊以4：2擊敗洛磯，也讓布勒（Walker Buehler）完投九局送出16K的神勇表現不至於做白工，拿下第八勝，僅有一敗紀錄。

布勒今天先發用111球投滿九局，九局上送出兩次三振後，對決亞瑞納多（Nolan Arenado）全場球迷起立致敬，布勒也用三振回應掌聲，送出全場第16K，不僅刷新個人生涯新高，也是本季國家聯盟投手單場送出最多三振。

道奇與洛磯展開精彩投手戰，道奇靠著二局下泰勒（Chris Taylor）的犧牲打、四局下貝林格（Cody Bellinger）的陽春砲兩度領先，但洛磯在四局上、六局上由亞瑞納多、布雷克蒙（Charlie Blackmon）分別開轟，兩度追平。

九局下兩出局後，孟西（Max Muncy）先選到保送，貝提從狄亞茲（Jairo Diaz）手中敲出全壘打，向對手說再見。

亞瑞納多敲出的全壘打中止布勒連續20局沒失分的紀錄，布勒仍以九局僅被敲三安、失兩分的表現拿下勝投，洛磯先發馬奎茲（German Marquez）八局送出八次三振、失兩分，無關勝敗。